Leao fa emozionare i tifosi: lo ha detto sulla fascia da capitano

Il Milan ha chiuso questa notte la sua tournée statunitense con la sconfitta rimediata per 1-0 contro il Barcellona di Xavi.

Stefano Pioli, nonostante i risultati di queste tre amichevoli, di poca concreta importanza, si è dichiarato soddisfatto dell’attitudine dei suoi, affermando come ci sia ancora tempo per migliorare le piccolezze e riabituarsi ai ritmi di gioco che la stagione richiederà.

Uno dei protagonisti di questo Milan è stato senz’altro Leao, che dopo l’amichevole contro i Blaugrana ha rilasciato delle dichiarazioni sulla squadra, poi riportate da La Gazzetta dello Sport:

Poi ha parlato della sua prestazione, un po’in ombra rispetto agli standard a cui ci ha abituati:

“A volte può capitare in una partita di ricevere pochi palloni, ma deve sempre cercare di trasformarli in gol o assist. Devo stare più dentro alle partite “.

Conclude sulla partita elogiando gli avversari di lusso sfidati:

“Giocare con il Barcellona non è facile, tengono tanto la palla. Quello che conta è fare qualcosa di importante quando mi arriva la palla. Ci sono partite in cui abbiamo di più il possesso della palla e quindi tocco più palloni, altre meno, dove devo aspettare il momento giusto per aggredire gli avversari”.