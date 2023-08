Leao suona la carica: che messaggio per Chukwueze

Leao, sul suo profilo Instagram, pubblica una storia con il suo nuovo compagno di squadra che fa gasare tutti i tifosi rossoneri

Rafael Leao, attaccante portoghese del Milan, recentemente, ha postato sul suo profilo social ufficiale, una storia Instagram che ha esaltato tutti i tifosi del club rossonero. Infatti, l’attaccante ha condiviso una foto con il suo nuovo compagno di squadra, Samuel Chukwueze.

Le parole di Leao per il suo nuovo compagno di squadra

La foto, pubblicata da Leao, ritrae lui e Chukwueze, in allenamento a Milanello. L’attaccante portoghese aggiunge anche alcune parole per dare il benvenuto al suo nuovo amico e compagno rossonero. Ecco le parole di Leao per Chukwueze:

Benvenuto fratello…Distruggiamoli!

Insomma, il messaggio di Leao sembra gasare sia Chukwueze che tutti i tifosi del Milan. Adesso non resta che vedere cosa riusciranno a fare sul campo i due attaccanti rossoneri.