Loftus-Cheek scalda San Siro: “Non vedo l’ora di giocare con quel supporto”

Ruben Loftus-Cheek, neo centrocampista del Milan, ha raccontato diversi aneddoti riguardanti il suo arrivo in rossonero.

La Serie A è ormai alle porte, con il Milan che inizierà il proprio cammino in stagione da Bologna lunedì 21 agosto alle 20:45. È un Milan fortemente rivoluzionato quello che arriva al suo primo appuntamento ufficiale in stagione, un Milan che ha lavorato tantissimo sul mercato.

Milan, le parole di Loftus-Cheek

Proprio uno di questi nuovi acquisti, Ruben Loftus-Cheek, ha rilasciato diverse dichiarazioni al The Times raccontando diversi aneddoti sul suo passaggio dal Chelsea al Milan. Passaggio che, per stessa ammissione del giocatore, doveva essere fatto. Infatti l’inglese era in crisi con il Chelsea da diverso tempo:

“Nelle ultime due stagioni mi ero sentito come un animale in gabbia, ma ora voglio essere libero di giocare. Era il momento giusto per voltare pagina”.

Incroci e legami lasciano spesso il tempo che trovano quando si parla di professionisti, ma non per Loftus-Cheek. Il centrocampista aveva già incontrato il Milan nel proprio destino, passando per la sfida di Champions League, quando ancora militava nel Chelsea.

Una cosa in particolare ha colpito l’inglese: San Siro. Infatti ha ammesso che giocare con quel tipo di supporto sarebbe stato incredibile e che lo stadio l’ha spinto verso il Milan:

“I fischi per il rigore di Jorginho furono incredibili. Non vedo l’ora di giocare a San Siro con quel supporto”.

Inoltre c’è stato un altro fattore determinante per il suo approdo a Milano, sponda rossonera: il rapporto con Tomori. Loftus-Cheek ha raccontato della grande amicizia che li lega, un’amicizia che ha sicuramente aiutato a portare il centrocampista al Diavolo.

Infine la promessa più grande: quella di voler aiutare il Milan a tornare dove merita di stare. Il ricordo dei grandi Milan del passato è vivo nella memorie di Loftus-Cheek. Infatti il centrocampista ha raccontato di come vedesse sempre i rossoneri come una favorita in Champions League e di quanto fosse un grande club.