Lotta a due per l’attaccante del Chelsea, la Roma sfida il Milan!

Il Milan cerca ancora un attaccante di peso per rinforzare il reparto avanzato c’è però da tener d’occhio anche la concorrenza giallorossa.

Questa sessione estiva di calciomercato ha regalato al Milan tanti nuovi acquisti che, soprattutto grazie ai moltissimi soldi derivanti dalla cessione di Tonali, ha potuto rifarsi il look in tutti i reparti. Il club rossonero è ancora alla ricerca di un attaccante che possa essere anche futuribile.

L’obiettivo sarebbe quello di prendere un centravanti di peso che sia in grado di dare il cambio ad Olivier Giroud. Al momento, infatti, l’unica alternativa al francese ex Chelsea rimane Noah Okafor che però può agire anche sulla fascia. Si punta infatti a cedere entro la fine del mercato sia Lorenzo Colombo che Divock Origi. Il profilo individuato dal Milan come nuovo attaccante sarebbe quello di un centravanti derivanti dal Chelsea, proprio come Giroud.

Il Milan punta con forza su Broja ma la Roma tenta lo sgambetto

Come riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, il Milan sarebbe intenzionato a convincere il Chelsea a liberare Armando Broja. Si tratta di un attaccante della nazionale albanese, ancora molto giovane essendo un classe 2001. Per i Blues non rappresenta una primissima scelta motivo per il quale i rossoneri sperano di chiudere l’affare senza un grandissimo esborso.

Nelle ultime ore però c’è da registrare la forte concorrenza della Roma che si è inserita sul numero 18 del Chelsea. I giallorossi infatti sono desiderosi anch’essi di rinforzarsi in avanti e stanno cercando di anticipare le mosse del Diavolo.