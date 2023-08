Massimo Boldi incorona due squilli di mercato: “Hanno i colpi da Milan”

Massimo Boldi, grande tifoso del Milan, ha parlato dell’imminente inizio di stagione rossonera e del mercato del Diavolo.

Il Milan si è sicuramente fatti riconoscere per il proprio calciomercato estivo, avendo rivoluzionato praticamente metà della sua rosa. Infatti i rossoneri hanno chiuso un ciclo, quello dello Scudetto di due anni fa, per aprirne uno nuovo, puntando sempre su profili giovani ed internazionali. Profili che non sono passati inosservati al mondo dello spettacolo.

Milan, Boldi impressionato da Pulisic e Reijnders

Infatti Massimo Boldi, noto attore comico e grande tifoso del Diavolo, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport per parlare di questo mercato del Milan e della stagione ormai alle porte.

Boldi è partito in particolare dal discorso Scudetto, dando uno sguardo alle possibilità del Milan:

“È presto per dire se il Milan del nuovo corso sarà in grado di competere subito per lo Scudetto”.

Un po’ di scaramanzia forse per l’attore che non vuole sbilanciarsi.

Boldi ha poi continuato spiegando perché, secondo lui, è complicato dare giudizi:

“Sono arrivati tantissimi volti nuovi che non conoscono la Serie A. In più la partenza di Tonali peserà tanto: era una garanzia, mi immaginavo una carriera alla Baresi”.

Tuttavia la cessione di Tonali è stata necessaria per foraggiare il mercato in entrata, altro tema toccato da Boldi:

“Comunque Pioli potrà contare su una squadra piena di talento: Pulisic e Reijnders hanno i colpi da Milan”.

C’è ottimismo dunque per i colpi di mercato del Milan che, secondo Massimo Boldi, potranno togliersi diverse soddisfazioni in questa prima annata rossonera.