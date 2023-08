Melissa Satta, 37 anni e non sentirli: fisico da paura, zoom assicurato (FOTO)

Melissa Satta a 37 anni ha ancora un fisico mozzafiato e lo mostra in costume: foto in vacanza da far girare la testa a tutti i suoi followers.

La showgirl e presentatrice italiana Melissa Satta nonostante l’età inizia ad avanzare e si avvicinino i quaranta anni non ha alcuna intenzione di lasciarsi andare ed anzi continua ad avere un fisico mozzafiato da fare invidia a moltissime ragazze che hanno anche la metà dei suoi anni. I tifosi del Milan conoscono benissimo Melissa Satta che per anni è stata prima la compagna e poi la moglie di Kevin Prince Boateng, calciatore che in maglia rossonera ha vissuto certamente gli anni migliori della sua carriera.

Tutti i tifosi del Milan ricorderanno per sempre il suo eurogol contro il Barcellona in Champions League che ha fatto impazzire di gioia ogni tifoso rossonero. Diversi mesi fa però Kevin Prince Boateng e Melissa Satta hanno deciso di divorziare, pur provando a rimanere comunque in rapporti quantomeno neutri per il bene della loro figlia. Dopo Melissa Satta Boateng ha frequentato a lungo la modella e showgirl Valentina Fradegrada, con la quale però sembra che sia finita la relazione a sua volta.

Melissa Satta da urlo in costume: curve mozzafiato

Tornando però alla showgirl italiana, in questi giorni Melissa Satta si sta godendo alcuni giorni in vacanza in Spagna, per la precisione nelle Isole Baleari. La conduttrice ed ex velina sta facendo impazzire i suoi followers nel corso di questa vacanza pubblicando diverse foto in spiaggia in cui mette in mostra il suo fisico impareggiabile, soprattuto per una persona della sua età che, come detto, ha anche affrontato una gravidanza. In particolare però l’ultimo carosello di fotografie pubblicato da Melissa Satta sui social ha fatto girare la testa a tutti i suoi followers, tifosi rossoneri e non, per il suo fisico perfetto.

Il costume rosso mette in evidenza le curve della showgirl e il fisico di Melissa Satta spicca senza nessun dubbio nell’acqua cristallina del mare delle Isole Baleari in cui si sta godendo questi giorni di vacanza. Dunque, ormai Kevin Prince Boateng è finito già nel cassetto dei ricordi per Melissa Satta e si sta godendo spensierata la sua vita, senza che per il momento ci siano conferme su una sua nuova relazione stabile. Nel frattempo i followers della modella italiana si godono le foto di Melissa Satta spensierata in vacanza al mare con il suo fisico e le sue curve da capogiro.