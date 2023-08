Mercato Milan, il regalo per Pioli arriva dalla Spagna? Le ultime

Il Milan è pronto a regalare l’ennesimo colpo di mercato a mister Stefano Pioli, può arrivare dalla spagna.

In casa Milan il calciomercato è più vivo che mai. I dirigenti rossoneri stanno lavorano insistentemente per regalare a mister Stefano Pioli una rosa più lunga e forte rispetto a quella dello scorso anno, che li ha visti chiudere la stagione con zero titoli vinti.

Dopo la cessione di Sandro Tonali, il club rossonero ha deciso di rinforzare il centrocampo con Reijnders, Musah e Loftus-Cheek, mentre in attacco sono arrivati Pulisic, Chukwueze, Romero e Okafor.

Milan, per la difesa spunta Lenglet: la situazione

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il Milan intende rinforzare anche il reparto difensivo. Infatti, nelle ultime ore è emerso il nome di Clément Lenglet, difensore centrale francese di proprietà del Barcellona.

Il club catalano non intende venderlo a meno di 10 milioni, perché nel 2018 il calciatore venne acquistato per 35 milioni. L’ex Siviglia potrebbe aggiungere esperienza ad un reparto considerato molto giovane viste le presenze di Tomori, Kalulu e Thiaw.