Mercato Milan, spunta l’offerta dalla Turchia per un difensore: le ultime

Altro esubero per il club rossonero, il difensore Mattia Caldara rimane in uscita dal Milan: è sempre più vicino ai saluti.

In casa Milan, continuano le entrate e le cessioni, il prossimo ai saluti è Mattia Caldara. Il club rossonero è pronto a cedere il difensore ad un club turco visto il recente interessamento dimostrato.

Caldara-Besiktas: i dettagli

Dopo aver disputato tre stagioni con la maglia di Atalanta, Venezia e Spezia, Caldara è tornato in casa Milan. Tuttavia, il club rossonero non è intenzionato a tenerlo ancora in rosa. Per questo motivo, la cessione del difensore rossonero è sempre più vicina.

Secondo quanto riportato da SportMediaset, Mattia Caldara ha attirato l’attenzione del Besiktas. Il club turco ha già avviato i primi contatti con la dirigenza rossonera, la trattativa potrebbe salvare il Diavolo. Infatti, il club rossonero era preoccupato del fatto che non arrivasse nessuna offerta per il difensore.