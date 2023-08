Il Milan è in cerca della soluzione migliore per un’attaccante rossonero, l’ipotesi più vicina è quella di un nuovo prestito in Serie A

Il Milan, al momento, punta a rinforzare sempre di più la squadra di Pioli in vista dell’inizio del campionato. Infatti, prossimamente, il club rossonero affronterà la sua prima partita, contro il Bologna, per questa nuova stagione e, in vista di ciò, puntano ad avere una squadra completa e forte il prima possibile. Dunque, secondo quanto riportato dal giornalista Daniele Longo sul suo profilo Twitter, il Milan sarebbe in cerca di un nuovo attaccante per poter dare nuovamente in prestito Lorenzo Colombo.

Il club rossonero, infatti, dopo un’anno di prestito al Lecce, che ha sfiorato la retrocessione in Serie B, spera di poter cedere di nuovo il centravanti italiano per potergli dare modo di mettere minuti nelle gambe e di migliorare la propria tecnica.

La carriera di Colombo dal Milan al Lecce

Il giovane centravanti italiano, si è formato calcisticamente nelle giovani del Milan fino ad arrivare, nell’estate 2021, in prima squadra. Tuttavia, da quel momento, Colombo è stato ceduto diverse volte in prestito. Inizialmente alla Cremonese, successivamente alla Spal e, infine, nella scorsa stagione al Lecce, che ha rischiato la retrocessione.

In totale, nella sua carriera calcistica in Serie A, è riuscito ad ottenere ben 38 presenze e, durante queste, a portare a segno ben 5 gol e 2 assist. Anche la sua carriera in Serie B non è da meno, infatti, ha preso parte a 47 partite guadagnando 7 gol e 2 assist. Insomma, statistiche che fanno ben sperare per il futuro del giovane centroavanti. Proprio per questo, il Milan, preferisce cederlo ancora in prestito per dargli modo di mettere minuti nelle gambe. Infatti, se non andasse in prestito, Colombo avrebbe poche possibilità di giocare in prima squadra, con Pioli in panchina.

La proposta del Milan per Colombo

Come anticipato, il Milan, al momento, per Colombo, punta alla cessione con la formula del prestito. Tuttavia, fino ad ora, non sembra esserci ancora alcuna offerta ufficiale per il giovane ma, secondo quanto riportato da Daniele Longo, il Cagliari sembrerebbe effettivamente interessato ad acquistare in prestito il giovane centroavanti italiano. Per adesso, il futuro di Colombo è ancora tutto da scrivere ma è ancora possibile che la sua carriera da attaccante continui in Serie A. Non resta che aspettare che aspettare e vedere cosa gli aspetta la prossima stagione.