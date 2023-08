Mercato Milan, un esubero cambia idea: addio ai rossoneri!

Un esubero ha cambiato idea lascerà il Milan. Si sblocca nuovamente il mercato rossonero, con la sua uscita.

Nelle ultime settimane, Giorgio Furlani e tutto il resto della dirigenza sta lavorano senza sosta per completare la rosa a disposizione di mister Stefano Pioli. Nonostante i 9 acquisti, il mercato in entrata potrebbe non finire qui, visto che il termine è previsto per l’1 settembre.

Il tecnico emiliano avrebbe il desiderio di ottenere un altro attaccante dalla finestra estiva di mercato. Inoltre, la possibilità che il reparto difensivo venga rinforzato c’è e non è da escludere qualche altra cessione.

Ballo Toure-Milan, sarà addio: vuole andare al Werder Brema!

Secondo quanto riferito da BILD, Ballo Toure avrebbe accettato di trasferirsi al Werder Brema. Negli scorsi giorni si era detto che non gradiva la destinazione e voleva rimanere a Milano, mentre ora il club tedesco spera che i rossoneri accettino il prima possibile.

Per il terzino senegalese si sarebbero mosse anche Anversa e Fulham, ma il classe 97′ ha rifiutato ogni proposta per giocare in Germania. Sarà da capire se il Milan nelle prossime ore acquisterà un sostituto all’altezza di Theo Hernandez.