Milan, addio e chiamata dall’Arabia Saudita: “Scriverai la storia”

Uno dei top player del Milan ha ricevuto più di una chiamata dall’Arabia Saudita per fare la storia del club arabo.

Il Milan ha iniziato al meglio il suo percorso in questa nuova edizione della Serie A. Infatti i rossoneri hanno trovato due vittorie in altrettante partite, battendo per 2-0 il Bologna e per 4-1 il Torino. Si può notare come i nuovi acquisti si siano subito integrati nel gruppo, a dimostrazione di quanto Pioli sappia lavorare con i suoi giocatori.

Infatti è impossibile non notare le super prestazioni in questo avvio di stagione per Pulisc e Reijnders che hanno già preso per mano il Diavolo. Diavolo che ora può contare come arma letale anche la corsia di destra oltre che al tandem Theo Hernandez-Leao.

Ed è proprio su questo duo che restiamo. Leao sta leggermente faticando nel trovare la giusta condizione ed è ancora a secco in questa Serie A 2023/24, mentre Theo Hernandez è già riuscito a timbrare il cartellino contro il Torino. Se è vero che ormai i tifosi del Milan ci sono abituati, è anche vero che non è mai banale per un terzino avere questo tipo di media gol.

Infatti Theo Hernandez ha sempre attirato su di sé tantissime sirene di mercato, nonostante abbia giurato fedeltà al Milan. Attenzione però alle sirene arabe, che ultimamente stanno diventando fin troppo insistenti nel mercato europeo.

Theo Hernandez, marea di commenti sui social

Lo sappiamo: i social stanno diventando uno strumento di comunicazione troppo importante. Soprattutto nel mondo del calcio la parola dei tifosi sui vari social network sta diventando estremamente diretta. Così è successo a Theo Hernandez che, dopo la vittoria con gol contro il Torino, ha postato su Instagram la classica carrellata di fotografie della partita. Tuttavia nei commenti è partito il putiferio: tantissimi fan dell’Al-Hilal hanno intasato il post del terzino sinistro del Milan. Il motivo è presto detto: i tifosi del club arabo hanno chiesto al francese di raggiungere la Saudi Pro League.

I commenti sono veramente tanti sotto il post di Theo Hernandez e portano messaggi diversi. Infatti si passa da un semplice cuore blu (colore dell’Al-Hilal, ndr), al più classico dei “Please, come to Al-Hilal“. Per non parlare del: “Scriverai la storia con l’Al-Hilal”.

Tuttavia non è finita qua, siccome alcuni tifosi hanno superato il limite dell’ovvietà, chiedendo al francese di fare la storia per il club arabo. La notorietà e le sirene di mercato sono cosa ormai nota, soprattutto se sei uno dei giocatori più forti del mondo nel tuo ruolo.

Inoltre sappiamo quanto sia importante per l’Arabia Saudita essere integrata nel mondo occidentale. Da qui il proprio campionato calcistico, in cui hanno trasportato decine di fenomeni, ai quali potrebbe aggiungersi anche Theo Hernandez. Per lo meno dando retta ai tifosi dell’Al-Hilal.