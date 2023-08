Milan, adesso è definitivamente saltato: visite mediche e firma

Niente da fare per il Milan. L’affare che la società aveva in mente può considerarsi saltato, perché il giocatore è prossimo a essere ufficializzato come nuovo rinforzo di un altro club.

L’attacco è la priorità del Milan, in questa finestra di calciomercato, ma ancora non è riuscito a completare il reparto offensivo col numero e la qualità di giocatori che avrebbe in mente. Delineare il profilo giusto è difficile, perché i prezzi sono molto elevati per certi tipi di talenti che stanno manifestandosi nell’età giusta con l’efficacia necessaria. È il caso di un classe 2003, che era stato seguito nelle scorse settimane anche da Inter e Atalanta.

Come riferisce il collega di ‘SKY’, Fabrizio Romano, Elye Wahi è sul punto di essere ufficializzato come nuovo attaccante del Lens. Il club francese è andato sul calciatore con maggiore convinzione e risorse e alla fine l’ha spuntata col Montpellier, che ha preteso il massimo economicamente per privarsi del suo giovane gioiello.

Il giocatore di origini ivoriane ha sostenuto già le visite mediche con la prossima sua squadra e presto sarà reso noto il suo tesseramento, dopo la rituale firma sul contratto. Il trasferimento è avvenuto sulla base della ricca cifra di 35 milioni di euro per il cartellino del promettente attaccante.

L’Under-21 della Nazionale francese è stato convinto dalla possibilità – che avrebbe avuto garantita anche dal Milan e dall’Inter – di disputare la Champions League. Soltanto l’Atalanta non avrebbe potuto mettere sul piatto una condizione così appetibile, ma ad ogni modo il problema si è verificato a monte a causa delle richieste economiche del Montpellier, che si priva così di un attaccante che la società stessa ha fatto debuttare dalle giovanili in Ligue 1 appena nel 2020.

Per il Lens è un colpo di calciomercato molto significativo, l’icona del progresso della società, che vuole confermarsi sempre più ambiziosa e in crescita. Si tratta infatti dell’acquisto più costoso che abbia mai realizzato. Per arrivare a convincere il Montpellier avrebbe non soltanto corrisposto alle sue richieste economiche, bensì inserito nella trattativa anche un 15% in suo favore in caso di futura rivendita. Lo Stadio Bollaert dovrebbe essere il palcoscenico per presentare il giocatore, che è reduce dalla scorsa stagione a suon di 19 gol e 6 assist.