Milan, affondo per il colpo in difesa: dall’Inghilterra

Il Milan non è ancora sazio. Tanti i colpi messi a segno in questa prima sessione di mercato, ma non sembra essere finita qua. Occhi puntati in Inghilterra, su un difensore che piace molto a Stefano Pioli, e non solo.

Furlani e Moncada dopo i mugugni di inizio mandato in seguito all’addio di Maldini, stanno lentamente facendo breccia nel cuore dei tifosi milanisti. Yunus Musah è solo l’ultimo, in ordine cronologico, degli acquisti fatti in questa sessione estiva di calciomercato dalla proprietà rossonera. Ma non è finita qui.

Fino ad ora, l’unico reparto a non essere stato rinforzato è quello difensivo. Un reparto che, dopo un finale di stagione non proprio esaltante, anche in questa preseason ha mostrato diverse lacune. Mister Pioli aveva inizialmente studiato un cambio modulo, salvo poi ritornare sui suoi passi, alla difesa a quattro. Scelto il modulo, bisogna allestire la rosa in funzione di esso. Attacco, centrocampo e porta sono sistemati. Senza clamorose cessioni o occasioni di mercato dovrebbero rimanere così o essere leggermente sfoltiti.

Il pacchetto dei centrali difensivi è al momento composto da Tomori, Thiaw, Kalulu, Kjaer e Caldara, ritornato dal prestito, ma nuovamente nella lista dei partenti. La dirigenza sta così pensando di regalare a Stefano Pioli un nuovo centrale che completi il reparto. Un vecchio pallino di Moncada è tornato di moda, il Milan ha già chiesto informazioni. Dall’Inghilterra non arrivano cattive notizie, l’unico avversario è il tempo. La sessione estiva sta per finire, i tempi sono stretti.

Calciomercato Milan, per la difesa spunta Omobamidele: Norwich avvisato

Difensore centrale irlandese classe 2002, in forza al Norwich in Championship, la seconda serie inglese. Lui il prescelto per centellinare il reparto difensivo rossonero. Andrew Omobamidele è un centrale solido, ma allo stesso tempo agile e veloce, bravo anche in fase di impostazione. Anche nelle scorse sessioni di mercato, su consiglio di Moncada, il Milan aveva chiesto informazioni su di lui. Adesso il suo nome è ritornato prepotentemente nell’orbita rossonera.

Nella scorsa stagione il centrale irlandese è diventato un punto fermo per la difesa del Norwich, 34 le presenze complessive in Championship. In scadenza nel 2026, Omobamidele ha stipendio e costi ideali per la nuova idea del Milan. L’ostacolo rimane il tempo. A causa dei tempi stretti è probabile che la trattativa si completi nella prossima sessione di mercato.

Può partire anche Kjaer insieme a Caldara, motivo in più per chiudere Omobamidele

In attesa di capire il futuro di Mattia Caldara, i uscita dal Milan, su di lui c’è il Verona, tiene banco anche la situazione Kjaer. Potrebbe chiedere la cessione per giocare di più.

Con Gabbia volato al Villareal in prestito e Caldara e Kjaer in partenza, l’acquisto di Omobamidele diventa fondamentale. La proprietà spera di chiudere al più presto l’affare.