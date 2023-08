Milan, altro colpo in arrivo per Pioli: si può chiudere nelle prossime ore

Per il club rossonero, il mercato estivo non è ancora terminato: Moncada e Furlani spingono su un nuovo difensore da inserire nella squadra di Stefano Pioli.

Manca pochissimo all’inizio del campionato di Serie A, mentre il mercato estivo è arrivato al rush finale e i vari club stanno tentando gli ultimi colpi decisivi. Moncada e Furlani puntano l’ultimo colpo per rinforzare la batteria dei difensori di Pioli. Nel mirino rossonero c’è un nuovo profilo direttamente dall’Atletico Platense.

Nuovo nome per la difesa rossonera: i dettagli

Ormai da qualche settimana, Moncada e Furlani stanno valutando gli ultimi colpi decisivi per andare a rinforzare ancora di più la squadra di Stefano Pioli. L’ultimo nome inserito nel mirino rossonero è quello di Marco Pellegrino, difensore centrale dell’Atletico Platense.

Stando a quanto riportato da CalcioMercato.com, la trattativa è già a buon punto: il presidente del club argentino, Sebastian Ordonez è arrivato oggi a Milano per definire l’operazione.Inizialmente, l’Atletico Platense ha richiesto al club rossonero 8 milioni di euro per la cessione del classe 2002. Tuttavia, il Milan ha messo sul piatto 5 milioni con una possibile percentuale sulla futura rivendita. Entrambi, i club sono in contatto e la trattativa con il club rossonero potrebbe concludersi positivamente nelle prossime ore.

Marco Pellegrino potrebbe quindi essere l’ultima sorpresa di questo mercato estivo per l’allenatore Stefano Pioli. Il difensore argentino ha iniziato a giocare nelle giovanili del Platense, dove ha esordito pochi mesi fa in prima squadra, realizzando 17 presenze e 1 gol nell’ultima stagione. Inoltre, il classe 2002 è nato a Buenos Aires, ma ha origini italiane.

Il contratto del classe 2002 con il club argentino scade nel 2024, il Diavolo spinge su di lui visto il basso costo del cartellino (5 milioni di euro circa). Dall’altra parte, il Milan ha puntato gli occhi sul giocatore, principalmente per andare a rinforzare ancora di più la difesa. Pellegrino potrebbe rivelarsi una vera e propria sorpresa per il club rossonero, in quanto è un difensore molto fisico e Moncada e Furlani l’hanno inserito nel mirino proprio per le sue prestazioni.

Inoltre, l’accordo tra il club rossonero e il difensore argentino è stato già raggiunto, manca solo l’ultima fase per concludere la trattativa. Potrebbero quindi, essere ore decisive per Marco Pellegrino e per il club rossonero. Nelle prossime ore, il club rossonero potrebbe quindi avere un nuovo difensore all’interno della rosa.