Milan, ancora l’Inter: offerta da 3 milioni rifiutata

Sempre più Derby di mercato per Milan ed Inter. Ora però i nerazzurri fanno sul serio per l’obiettivo dei cugini: tutti i dettagli.

Il Milan è alla ricerca dei profili giusti da inserire in rosa, al netto delle uscite che nelle prossime settimane pure ci saranno. Esatto: il mercato del Diavolo, su ogni fronte, non è ancora finito. Pioli si è detto soddisfatto della rosa a sua disposizione, che è oggettivamente una rosa di qualità. Va solo affinata, puntellata, perfezionata. Ed allora il team di mercato dei rossoneri è al setaccio, per cogliere le occasioni giuste da sfruttare.

Il mercato si compone anche di tante opportunità da sfruttare al momento giusto. Su questo lo scouting del Milan ha le idee chiare. Ed i nomi sono segnati. Tuttavia si registra, su un obiettivo in particolare, il forte interesse dell’Inter. Un derby di mercato, insomma, su cui i nerazzurri fanno sul serio. Il Milan è avvisato.

Prima offerta rifiutata, ma l’Inter fa sul serio per l’obiettivo del Milan

L’Inter è alla ricerca di un attaccante. Andato Dzeko, sfumato Lukaku, i nerazzurri hanno uno slot da riempire in avanti. Ed hanno i loro nomi e diverse opportunità, come sottolineato anche da Piero Ausilio al termine di Monza-Milan ne novero del primo Trofeo Silvio Berlusconi. Tra queste opportunità spicca anche il nome di Marko Arnautovic, centravanti austriaco in forza al Bologna di Thiago Motta.

I nerazzurri, secondo la Gazzetta dello Sport, si sarebbero già mossi per Arnautovic, che nelle gerarchie ha superato Beto dell’Udinese e che potrebbe essere riaccolto nella San Siro nerazzurra a più di dieci anni dall’ultima volta. Arnautovic, infatti, fu preso per l’Inter di Mourinho nella stagione del Triplete. Un solo anno e poi mandato via, a fare esperienza. Oggi, a trentaquattro anni, è un centravanti maturo. E a Bologna, in Serie A, ha fatto la differenza.

I felsinei sparano comunque alto: 15 milioni circa, secondo la Rosea. Che riferisce anche di una prima offerta dei nerazzurri, da tre milioni, rispedita al mittente. Ma i contatti continuano e nei prossimi giorni potrebbero intensificarsi per trovare la soluzione giusta che accontenti ambo le parti.

Anche perché l’entourage dell’austriaco è stato chiaro, chiedendo al Bologna di dare il suo lasciapassare in caso di top club interessato ad Arnautovic. Che avrebbe così la possibilità, l’ultima, di cimentarsi in un grande club per provare a vincere qualcosa. Il Milan è avvisato: l’Inter fa sul serio.