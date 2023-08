Milan, Ballo-Touré via per 5 milioni: già scelto il sostituto!

Ballo-Touré, ormai, è pronto a lasciare il Milan e, i dirigenti rossoneri hanno già trovato il profilo perfetto per sostituirlo al meglio

Al momento, Fodé Ballo-Touré, sembra essere pronto a lasciare il club rossonero. Il Milan e il Werder Brema sono molto vicini a definire ufficialmente l’accordo. Il club tedesco, infatti, ha rialzato la propria offerta arrivando quasi a 5 mln di euro, inclusi i vari bonus, offerta molto vicina ai 4 milioni di euro, esclusi i bonus, chiesti dai dirigenti rossoneri. Adesso che il terzino andrà in Bundesliga, Pioli dovrà trovare un sostituto per ricoprire il ruolo e, a quanto pare, Calafiori sembra il profilo migliore per la rosa del Milan.

Calafiori, il terzino italiano è sempre più vicino al Milan

La trattativa con il Basilea, per il terzino classe 2002, ex Roma, sembra sempre più vicina. Al momento, non c’è ancora nessuna cifra ufficiale ma i rossoneri puntano anche alla formula del prestito.