Milan, cambio importante per Florenzi: il suo nuovo numero di maglia

Alessandro Florenzi fa sempre parlare di sè con le sue giocate geniali ma talvolta anche con le sue trovate!

Il calciatore, campione d’Europa con l’Italia, in forze al Milan, pronto per iniziare il terzo anno in rossonero ha deciso di mettersi il recente passato alle spalle e di ricominciare da zero. Dopo l’infortunio alla coscia della scorsa stagione che l’ha tenuto lontano dai campi da gioco per circa 30 partite, ha voluto iniziare questa stagione con un’ambizione diversa.

Cambio di maglia per Florenzi, ha scelto il 42!

L’ex PSG ha scelto di ricominciare dal suo passato glorioso: quando era capitano della Roma ed al centro del panorama calcistico italiano. Abbandona il 25 per prendere il numero 42. Il calciatore ha, infatti, postato una storia su Instagram in cui si specchiava con il suo nuovo numero di maglia.

Questo numero, il 42, che allo specchio diventa 24, che ricorda chi è stato e chi, dopo stagioni altalenanti, ha voglia di ritornare al centro del progetto in una squadra top: nel Milan.