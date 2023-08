Milan, c’è un problema in casa: il calciatore rifiuta tutte le offerte

Il Milan deve risolvere un problema in casa. Il calciatore è in uscita ma per il momento ha rifiutato tutte le offerte arrivate.

Il Milan continua nella sua preparazione in vista della prossima stagione. Tanto lavoro da fare per Pioli per costruire una squadra ben amalgamata e pronta ad affrontare il prossimo anno nel migliore dei modi.

I nuovi acquisti, ben otto, stanno dando segnali positivi ma è ancora troppo presto per cantare vittoria. Nel frattempo si continua a lavorare anche sul mercato. C’è un problema per quanto riguarda le uscite: il calciatore, messo sul mercato dal Milan, sta rifiutando tutte le offerte.

Milan, Origi rifiuta tutte le offerte

La prima, e finora unica, stagione di Divock Origi con la maglia del Milan non è stata delle migliori. L’attaccante ex Liverpool ha vissuto un’annata tempestata dagli infortuni e ora pare definitivamente fuori dal progetto, come dimostra anche la mancata convocazione per la tournée americana.

Il problema per il Milan, almeno stando a quanto riporta Tuttosport, è che al momento Origi sta rifiutando tutte le offerte. Uno scoglio per i rossoneri alla volontà di rinforzare l’attacco e regalare a Pioli una valida alternativa a Giroud.