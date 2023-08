Milan, cessione a sorpresa: via a titolo definitivo

Occhio al mercato in uscita per il Milan, che dopo gli acquisti pensa alle cessioni. Un calciatore lascia i rossoneri a titolo definitivo.

All’indomani del primo Trofeo Silvio Berlusconi, per il Milan è tempo di fare i conti con quanto visto in campo. Una fase ancora di rodaggio, questa, ma i test – si sa – sono utili per comprendere a che punto è la preparazione. Conferme per Pioli, anche dai nuovi acquisti, nel mentre che procede spedito il rodaggio della rosa.

Intanto qualcuno, è certo, lascerà Milanello prima o poi. Nel mentre che si attende la fine del mercato, prevista per il prossimo 1 settembre, i rossoneri hanno già effettuato una cessione nelle scorse ore. Il calciatore lascia il Milan a titolo definitivo.

Addio definitivo del calciatore: Milan, cessione a sorpresa

Sfoltire la rosa è uno degli obiettivi di Moncada, su segnalazione dello stesso Pioli, che si è comunque detto molto soddisfatto del mercato. Ma si sa, ogni allenatore poi ha un suo gruppo con cui lavorare e portare avanti un percorso. In questo, ovviamente, non possono rientrare tutti. Ecco che quindi il Milan ha già effettuato una cessione, in attesa che si sblocchino le altre. Il sacrificato è Andreas Jungdal.

Il portiere ex Primavera e nazionale Under 21 danese saluta il Milan a titolo definitivo, come riferito da Gianluca Di Marzio. Infatti sarà a breve un nuovo calciatore della Cremonese e si trasferirà dunque in Serie B, a difendere i pali dei grigiorossi. Questi ultimi lo hanno prelevato dal Milan a parametro zero, pur lasciando una percentuale al club rossonero in caso di futura rivendita.

Un talento, l’estremo difensore portoghese, su cui il Milan aveva deciso di puntare già dal 2019: in quell’anno i rossoneri prelevarono il portiere nativo di Singapore dal Vejle, storica squadra del calcio danese. Alto un metro e novantacinque, il giovane portierone aveva impressionato gli scout del Diavolo per la possanza fisica e l’ottima abilità di gioco coi piedi (è un destro naturale, n.d.r).

Per lui un’esperienza a difesa dei pali della Primavera del Milan, con trentatré presenze, poi un passaggio in Austria, tra le fila dell’Altach di Miroslav Klose, vecchia conoscenza del calcio italiano. Nel massimo campionato austriaco appena sei presenze per un prospetto interessantissimo. Che ora spera di trovare a Cremona la terra giusta in cui crescere ed esplodere nel grande calcio. I grigiorossi sono pronti ad accogliere il loro nuovo portiere.