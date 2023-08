Milan, che numeri per il terzo kit: superato il record di vendite degli ultimi cinque anni

Nuovo Third kit per il club rossonero per la stagione 2023/24: AC Milan e Puma celebrano la cultura dell’inclusività e della diversity tramite questa collaborazione.

Il club rossonero si è sempre impegnato a combattere ogni forma di pregiudizio e discriminazione, cercando di promuovere sempre determinati valori. La società si è sempre impegnata a sostenere questi valori: equity, diversity e inclusion.

Nuovo kit per il club rossonero: i dettagli

Il club rossonero ha sempre seguito un obiettivo, che è da sempre stato racchiuso nel manifesto RespAct. Tra i tifosi, c’è grande entusiasmo per questa collaborazione. Per questo motivo, il launch-day di ieri ha registrato il numero di vendita più elevato degli ultimi cinque anni.

L’AC Milan è ormai, anche un brand globale che non si ferma solo al mondo calcistico, ma comprende anche altri mondi differenti quali sport, intrattenimento, moda e lifestyle.