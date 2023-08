Milan, De Ketelaere sulla nuova avventura: dichiarazioni a sorpresa

Il giocatore belga ha siglato la sua prima rete in Italia, intervistato a fine partita esprime le sue emozioni.

Charles De Ketelaere al Milan ha passato una stagione a secco di gol a suon di prestazioni sottotono e non è mai riuscito a ritagliarsi uno spazio reale nel rettangolo verde e nella rosa rossonera. Arrivato al Milan dal Bruges ad Agosto 2022 la forte luce dei riflettori attirati su di sé non gli hanno fatto bene. Forse per demerito di mister Pioli o forse per la poca cattiveria agonistica di Charles mostrata sul terreno di gioco nei momenti in cui era chiamato in causa ecco che con il passaggio all’Atalanta, sotto gli occhi del Gasp, sigla la sua prima rete stagionale al suo debutto. Ecco quindi che il talento belga può respirare nuova aria e sfoggiare le proprie potenzialità in un contesto nuovo.

Le dichiarazioni di De Ketelaere a fine partita

Ha interrotto il suo digiuno finalmente e può gioire per la sua prima rete con la sua nuova maglia.

Subentrato a Duvan Zapata in Sassuolo-Atalanta nel ruolo di attaccante nel corso del secondo tempo, subito si è messo in buona luce. Ha creato subito occasioni da gol ed ecco che, facendo valere la sua stazza, all’83′ sigla la rete dello 0-2 di testa regalando la prima vittoria stagionale alla dea.

Porta a casa la gioia del primo gol italiano ed ecco che nel post partita, a DAZN, esprime le sue sensazioni in merito:

Aspettavo da tanto ciò ed è stato bello, ho segnato un gol e la squadra ha vinto.

Cos’ esordisce, poi continua su Gasperini e sulle sue sensazione in merito alla sua nuova squadra:

Gasperini mi piace ed io mi sono inserito bene provando a fare ciò che il mister mi chiedeva. Il suo gioco mi piace. Voglio sempre sfruttare queste occasioni per fare bene.

Queste le parole del giocatore belga che è pronto a dare del suo meglio in questa nuova avventura con l’Atalanta. Col tempo potrebbe ritagliarsi un posto da titolare e reinventarsi, il Milan nel frattempo monitora la sua crescita.

Il prestito all’Atalanta per il giocatore terminerà nel Giugno 2024 e la dea potrebbe esercitare il riscatto fissato a 23 milioni di euro. Dovrà quindi essere bravo il belga nel saper sfruttare le occasioni davanti a lui per invertire il trend che lo ha caratterizzato nella passata stagione. Ad ora Bergamo sembra essere il posto giusto per la crescita calcistica del ragazzo.