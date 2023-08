Milan, dopo 4 anni giocherà di nuovo con la maglia rossonera

Dopo anni in prestito, tanta sfortuna e due retrocessioni, il difensore centrale torna ad indossare la maglia rossonera

Caldara, difensore centrale di proprietà del Milan, è arrivato a Milanello 4 anni fa, tuttavia, non gioca una partita con la maglia rossonera dall’Aprile 2019. Infatti, l’ultima partita giocata da Caldara con il Milan, è il match di Coppa Italia contro la Lazio. La carriera del difensore è arricchita da diversi prestiti tra cui l’Atalanta, il Venezia e La Spezia. Tuttavia, le ultime due squadre sono retrocesse in Serie B nelle stagioni in cui Caldara giocava indossando la loro maglia. La sua è una carriera molto sfortunata, rovinata sia dalle retrocessioni che dall’infortunio subito.

Caldara giocherà ancora con la maglia del Milan

Adesso, dopo 4 anni, Pioli è pronto a far scendere nuovamente in campo Caldara con la maglia rossonera.

Infatti, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport che Caldara possa diventare il quinto centrale della rosa di Pioli. Il difensore ha il contratto in scadenza l’anno prossimo e, adesso, non gli resta che scegliere cosa fare del suo futuro.