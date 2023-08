Milan, Giroud costretto agli straordinari: sfuma l’erede

Sono ore molto importanti in casa Milan. L’inizio della nuova stagione è alle porte e Giorgio Furlani sta lavorando senza sosta per completare la rosa a disposizione di mister Stefano Pioli. L’ex tecnico di Lazio, Fiorentina e Inter ha voglia di rivalsa dopo la passata stagione, che li ha visti vincere zero titoli, ma raggiungere la qualificazione alla prossima UEFA Champions League.

L’attuale finestra di mercato sta regalando diverse sorprese alla tifoseria rossonera, che all’inizio si riteneva dubbiosa del nuovo progetto. I nuovi acquisti hanno fatto tornare l’entusiasmo, ma la dirigenza del Milan è ancora alla ricerca di un attaccante che possa rimpiazzare la partenza di Ante Rebic e l’addio al calcio di Zlatan Ibrahimovic.

Mercato Milan, sfuma Wahi: il West Ham prepara una super offerta!

Infatti, Noah Okafor potrebbe non essere l’unico arrivo per il reparto offensivo. Nelle ultime settimane, Elye Wahi era stato accostato al club rossonero per poter far rifiatare Olivier Giroud, ma non sarà lui il nuovo bomber pronto a far innamorare i tifosi.

Secondo quanto riferito da Footmercato, il centravanti classe 2003 del Montpellier potrebbe finire in Premier League. Il West Ham sarebbe in forte pressing per l’attaccante francese ed è pronto a presentare un’offerta di circa 27 milioni di euro.