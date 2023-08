Milan, il punto sui possibili partenti: c’è un nome a sorpresa

Il Milan ha fatto una grande campagna di calciomercato: sono arrivati tanti giocatori di livello, pronti a dare manforte alla squadra. I rossoneri, però, devono anche cedere e potrebbe esserci qualche uscita inaspettata.

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulle possibili cessioni in casa Milan. I nomi sono i soliti noti: De Ketelaere (vicino all’Atalanta), Adli (su cui si è mossa la Salernitana), Messias (tra Torino e Besiktas), Origi, Lazetic e Ballo-Tourè. Oltre loro, però, c’è un giocatore indicato come possibile partente: Alexis Saelemaekers.

Il giocatore belga non è sicuramente fuori dal progetto come i suoi compagni sul mercato, ma davanti ad un’offerta congrua il Milan non cercherebbe di trattenerlo.

Poco spazio per Saelemaekers nel nuovo Milan: anche lui può partire

Saelemaekers è stato un giocatore importante per il Milan nelle scorse stagioni. Nonostante il calciatore non sia costante nel rendimento, ha sempre dato il massimo in termini di impegno e corsa. Qualche sprazzo di talento si è visto, in particolare per quanto riguarda i dribbling, ma le aspettative sul giocatore erano probabilmente più alte.

Il Milan si è rinforzato, ha preso Chukwueze per la fascia destra e anche Pulisic può giocare in quella zona di campo. Così lo spazio per Saelemaekers diminuisce e la dirigenza rossonera sarebbe pronta ad accettare un’offerta ritenuta congrua.