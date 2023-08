Milan, l’oggetto misterioso se ne va: ceduto in Serie B inglese

In casa Milan è tempo di addii, dopo gli acquisti delle ultime settimane. In partenza anche un oggetto misterioso arrivato solo a gennaio.

Il Milan ha terminato la sua tournee statunitense e si appresta al debutto in campionato. Meno di due settimane e ci sarà il via ai giochi. Il Diavolo vuole essere tra i protagonisti di Serie A e le mosse di mercato, in questo senso, sono state abbastanza indicative. Pioli ora avrà il tempo di organizzare al meglio le cose.

Nel mentre però si pensa anche alle cessioni. Da Milanello è partito Rebic, potrebbe presto lasciare anche Messias, i nomi più noti del Milan scudettato. Ma anche altri sono ai saluti: tra questi anche un oggetto misterioso, arrivato a gennaio 2023 e già ai saluti.

Devis Vasquez lascia il Milan: futuro in Inghilterra

Devis Vasquez è ai saluti con il Milan, in un percorso che di fatto non è mai cominciato. Il portiere colombiano, classe 1998, era arrivato a sorpresa a Milanello nello scorso mercato invernale di gennaio. Un nome sconosciuto che il Milan pescò dal campionato paraguaiano per 470mila euro. Già convocato in nazionale colombiana, con il Milan non è mai sceso in campo. La sua esperienza è ai titoli di coda.

Nato a Barranquilla in Colombia, Vasquez è un profilo che aveva catturato l’attenzione del Milan anzitutto per la grande fisicità: è un portiere alto 195 centimetri, notevole per stazza dunque. Al duo Maldini-Massara erano piaciuti anche gli ottimi riflessi e la buona capacità che il portiere ha da impostare. Ciò, unito ai parametri economici fattibili, avevano portato all’acquisto del calciatore.

Tuttavia a Milano non è mai sceso in campo, nemmeno nel periodo di stop di Mike Maignan. Troppo poco il tempo, forse, per ambientarsi all’interno di un campionato difficile come quello italiano. Così fino ad oggi, quando è praticamente certo che lascerà Milanello. Ne ha parlato Matteo Moretto, firma di Relevo, sul suo account Twitter ufficiale:

Devis Vásquez al Sheffield Wednesday. La fórmula sería una cesión sin opción de compra. Los clubes, negociando los detalles. ⬇️⏳ https://t.co/ZHcyQ1c7Lu — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 29, 2023

Destinazione Sheffield Wednesday, club inglese che milita in Championship, la Serie B britannica. La formula è quella della cessione senza alcun tipo di opzione di riscatto. La formula è quindi quella del prestito secco. Almeno per ora, anche per il futuro, c’è uno spiraglio: forse non ora, ma in futuro per Vasquez al Milan ci saranno tempi migliori.