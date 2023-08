Milan, mazzata tremenda per Cardinale: tifosi infuriati

Nel tardo pomeriggio di oggi, la Curva Sud del Milan ha lanciato un forte messaggio alla società rossonera!

La terza giornata del nuovo campionato di Serie A si aprirà con la sfida tra Sassuolo e Hellas Verona alle 18:30; subito dopo, alle ore 20:45, si sfideranno all’Olimpico Roma e Milan.

Quello tra giallorossi e rossoneri è il primo big match di questa nuova stagione: la Roma di Jose Mourinho andrà a caccia dei primi 3 punti di questo Campionato, dopo il pareggio contro la Salernitana e la sconfitta contro l’Hellas Verona; il Milan di Stefano Pioli proverà a portare a casa la terza vittoria consecutiva, prima della pausa nazionali. Al rientro, poi, i rossoneri se la dovranno vedere con i cugini nerazzurri.

Il diavolo rossonero continua la sua preparazione nel centro sportivo di Milanello, in vista della partenza per la Capitale programmata domani nel tardo pomeriggio; intanto, la società rossonera prova a piazzare gli ultimi colpi di mercato sia in entrata che in uscita: il calciomercato chiude ufficialmente le porte venerdì primo settembre alle ore 20:00. Il Milan è a caccia di un vice Giroud e l’indiziato numero uno è Taremi, attaccante del Porto. Il suo arrivo nel capoluogo milanese è già previsto nelle prossime ore, dopo l’ok della squadra portoghese.

Verso Roma-Milan, tifosi rossoneri in protesta

Il Milan partirà domani alla volta della Capitale in vista della partita contro la Roma; i tifosi della Curva Sud, nel tardo pomeriggio odierno, hanno lanciato un messaggio in segno di protesta verso il prezzo del biglietto per assistere alla partita dal settore ospiti: il tifo rossonero, infatti, dovrà pagare il proprio posto 65 euro. Biglietto che i tifosi della Salernitana, in occasione della partita contro la Roma, hanno pagato 35 euro.

Il malcontento non è solo per i tifosi rossoneri, ma è un problema comune a tutte le tifoserie organizzate. Attraverso un comunicato ufficiale sul profilo Instagram, la Curva Sud ha annunciato anche che nei primi 15 minuti di Roma-Milan i tifosi rimarranno in silenzio in segno di protesta. Uno stralcio del comunicato ufficiale: