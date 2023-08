Milan, niente da fare: l’annuncio ufficiale spegne ogni speranza

Nel mirino del Milan il nuovo crack del calcio argentino. Ma l’affare sfuma: è ufficiale il suo passaggio al nuovo club.

Il Milan è sempre attento sul mercato, sia esso in entrata o in uscita. I rossoneri hanno già investito molto quest’anno ed altro potrebbe muoversi da qui alla fine del mercato, prevista come è noto il 1 settembre alle 20.00. Ora spazio alle cessioni con un occhio sempre attento alle opportunità.

Tuttavia una delle opportunità per il Diavolo è definitivamente sfumata. Il calciatore, inseguito da tempo dai rossoneri, giocherà in Europa nella prossima stagione. Ma non in Italia, né tantomeno al Milan: il futuro per lui si chiama Premier League. C’è anche l’ufficialità.

Niente Milan, l’attaccante ha scelto il suo nuovo club: è ufficiale

Tra i prospetti più interessanti del calcio argentino, Alejo Veliz occupa un posto di primissimo piano. Attaccante classe 2003, è un prodotto del settore giovanile del Rosario Central. Ed è, da tempi non sospetti, un punto fermo dell’Argentina Under-20. Un profilo di assoluto spessore, che il Milan ha attenzionato negli ultimi mesi, prendendo anche contatti con il Central e l’entourage del giocatore.

Nelle scorse settimane si era mosso anche il Torino di Urbano Cairo, pronto ad accontentare le richieste del Central. Veliz era legato al club da una clausola rescissoria di quindici milioni. Si profilava un testa a testa tutto italiano tra rossoneri e granata ma dalla Premier è arrivato il Tottenham che ha fatto saltare il banco ed ogni speranza.

Alejo Veliz è ufficialmente un nuovo calciatore degli Spurs, come comunicato sui canali ufficiali del club londinese. Bruciata la concorrenza con un’offerta monstre, il Tottenham ha portato in Inghilterra il giovane talento argentino. Contratto fino al 2029 per lui, maglia numero 36 ed un futuro assicurato da comprimario prima, erede poi di Harry Kane, ancora conteso dal Bayern Monaco.

L’offerta Spurs ha fatto vacillare le poche e vane resistenze del Rosario Central: l’importo versato nelle casse del club argentino, tra bonus ed opzioni, supera il valore stesso della clausola rescissoria di quindici milioni a cui si alludeva prima. Quindici milioni più cinque di bonus ed un 10% assicurato davanti ad una probabile, futura rivendita rappresentano un’offerta che il Central non poteva permettersi di rifiutare.

Il calciatore è sbarcato a Londra e si è unito ai nuovi compagni. Qualche settimana di fisiologico ambientamento e poi potrà mostrare tutto il suo potenziale nel campionato più bello del mondo.