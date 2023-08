Milan-Novara termina 4-2: brillano i nuovi acquisti, male la difesa

Pochi istanti fa è terminata l’ultima amichevole del Milan: 4 a 2 al Novara. Ora testa al Campionato.

In vista dell’inizio ufficiale della nuova stagione rossonera, il Milan di Stefano Pioli è scesa in campo per l’ultima amichevole pre campionato questa mattina a Milanello, contro il Novara: i rossoneri si sono imposti sulla squadra di Serie C con un risultato di 4 a 2.

I rossoneri sono scesi in campo con una formazione piuttosto inedita: l’allenatore Pioli non ha voluto rischiare infortuni, in vista della prima sfida di Campionato contro il Bologna, e ha dato spazio ai nuovi acquisti e ai giocatori poco impiegati nello scorso Campionato.

Milan-Novara, il tabellino del match

Quella tra Milan e Novara è stata l’ultima amichevole pre campionato dei rossoneri: la formazione di Stefano Pioli ha fin da subito imposto il proprio gioco, contro un Novara abbastanza solido. Tante le occasioni da gol create dai rossoneri, che sottoporta però si rivelano ancora poco cinici.

Pronti-via, e dopo 15 minuti il Milan si ritrova subito con un doppio vantaggio, grazie ai gol dei nuovi arrivati Chukwueze e Okafor. All’intervallo, la partita è sul risultato di 2 a 1.

Le formazioni scendono in campo per il secondo tempo, e il copione è lo stesso: il Milan conduce e detta i ritmi della partita. Calabria, dopo un’azione personale, trova il 3 a 1. I ritmi calano e a trovare la via del gol è il Novara, ancora una volta su una disattenzione difensiva della formazione rossonera. Chiude il tabellino del match Lorenzo Colombo.

In quest’ultima amichevole, Pioli ha potuto testare i nuovi acquisti Musah, Okafor, Chukwueze e Luka Romero: una bella prova da parte di tutti e quattro, che hanno fatto vedere di essersi integrati bene nel gioco dell’allenatore rossonero. Male la difesa, colpevole su entrambi i gol della formazione avversaria. Prossimo appuntamento per i rossoneri sarà il debutto nella nuova Serie A, contro il Bologna.