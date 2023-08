Milan, operazione rinnovo per il giocatore: tutti i dettagli

I rossoneri avviano i primi contatti per estendere il contratto del fuoriclasse.

In seguito ad una campagna acquisti favolosa, il Milan è pronto ad iniziare la nuova annata nel migliore dei modi. È sotto gli occhi di tutti che i diavoli, in seguito ad una stagione al di sotto delle aspettative, cercheranno di ottenere a tutti i costi la seconda stella che gli consentirebbe di scavalcare i cugini nerazzurri nello speciale confronto.

Per far sì che ciò accada, c’è sicuramente da trovare l’intesa tra i tanti nuovi innesti della squadra di Pioli, che dal canto suo dovrà avere la capacità di inserirli al meglio. Un altro fattore fondamentale è la creazione di un ambiente disteso quanto possibile, che coadiuvi nel tentativo di arrivare in cima alla classifica. C’è bisogno di tranquillità sotto tutti i fronti e la dirigenza rossonera sembra averlo inteso con largo anticipo.

Maignan, iniziano i contatti per rinnovare

Una delle poche note liete del Milan datato 2022/2023 è stato sicuramente Magic Mike: il portiere, spesso ai box a causa di vari infortuni al polpaccio, è stato determinante per la vittoria di tanti match fondamentali. Affinché i tifosi rossoneri possano continuare a godersi il talento francese, il team operativo ha avviato i primi contatti per il rinnovo.

Come riferisce Il Giornale, si cerca di estendere il contratto dell’ex Lille, provando a posticipare la scadenza dal 2026 al 30 giugno 2028. La prima offerta presentata è di 5 milioni di euro netti a stagione.