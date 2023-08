Milan, Pellegrino entusiasta: “Un sogno essere qui”, poi l’aneddoto sul nonno

Marco Pellegrino ha rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore del Milan, entusiasmo alle stelle per il difensore argentino.

L’inizio della Serie A 2023-2024 non cambia l’estate del Milan. Nonostante la vittoria contro il Bologna per 2-0, nella gara valevole per la prima giornata di campionato, il club rossonero ufficializza il nono acquisto di questa finestra estiva di calciomercato.

Marco Pellegrino è stato annunciato oggi e sarà lui il rinforzo in più per la difesa del Milan. La retroguardia di Stefano Pioli vedeva già in rosa Tomori, Thiaw, Kalulu e Kjaer. Le condizioni fisiche non rassicuranti di quest’ultimo hanno portato però la dirigenza ad effettuare un altro colpo per la difesa.

Pellegrino-Milan: dichiarazioni emozionanti dell’Argentino

Il difensore argentino ha rilasciato le prime dichiarazioni da nuovo giocatore del club rossonero, ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“È un sogno essere qui. Quando io e la mia famiglia abbiamo scoperto dell’interesse del Milan eravamo emozionati e non potevamo crederci. Ora noi siamo qui e siamo molto felici di aver raggiunto un accordo. Sono mezzo italiano grazie a mio nonno materno. Lui è nato qui e mi ha raccontato molto dell’Italia. Quando ha saputo che c’era una possibilità di unirmi al Milan era molto contento”.

L’entusiasmo e la voglia di far bene non manca vista la sua conoscenza dell’Italia prima di cambiare squadra. Sarà da capire quanto spazio gli potrà concedere mister Pioli e se riuscirà a capire subito i meccanismi e i ritmi del campionato italiano.