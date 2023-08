Milan, Pioli gelato: il colpo sfuma ma approda in serie A

In queste ore il Milan sta definendo l’ennesima cessione di una grandissima sessione di mercato, prima però c’è un ostacolo da superare.

Dopo aver superato il Bologna nel primo turno di campionato, il Milan è riuscito ad imporsi brillantemente anche nella sfida di sabato contro il Torino. I rossoneri sono usciti vittoriosi per 4-1 e a brillare sono stati ancora una volta Olivier Giroud e Christian Pulisic. Il francese ha realizzato la sua prima doppietta stagionale, confermandosi sempre più importante ai fini della squadra, soprattutto in fase realizzativa. Lo statunitense, invece, sta andando ben oltre le aspettative, che erano si elevate, ma non ipotizziabili fino a questo punto, o, almeno, non in così poco tempo.

Prestazione che non ha lasciato inosservato Stefano Pioli, il quale si è esposto così sulla lotta scudetto al termine del match contro i granata:

“Il nostro obiettivo è quello di lottare per tutte quante le competizioni, i giocatori che sono arrivati hanno le caratteristiche che cercavamo e ci offrono soluzioni importanti”.

Il Bologna blocca Calafiori ma c’è un ostacolo da superare!

E’ importante però continuare a lavorare ancora sul mercato, dove fino a questo momento il club rossonero si è rivelata la squadra più attiva, sia a livello nazionale che internazionale. Non solo Pulisic, a rinforzare la squadra di Pioli sono arrivati anche i profli di Loftus-Cheek, Reijnders, Okafor, Musah e Chukwueze, tutti ancora da inquadrare bene, ma che se riveleranno le potenzialità per i quali sono stati acquistati, allora potranno costruire realmente qualcosa di importante.

Pioli si è espresso anche sul mercato, rilasciando le seguenti dichiarazioni: “Al momento siamo a posto così. Sa la società se serve qualcosa o meno”.

Le ultime ore sono state cruciali per la società di Milanello, che ha trovato l’accordo con il Bologna per una doppia cessione, delle quali una è stata praticamente definita del tutto. Il nome in questione è quello di Saelemaekers, che approderà al club rossoblù in prestito e con diritto di riscatto fissato a 8-9 milioni di euro. Ma ci sarebbe anche un’altra operazione già definita e che aspetta solo di essere ufficializzata. Si tratta di Riccardo Calafiori, ora in prestito al Basilea, ma che stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio sarebbe anch’esso stato bloccato dal Bologna.

Resta però un ostacolo da superare ed è rappresentato dalla posizione di Lykogiannis, che deve prima essere ceduto dal club romagnolo, in maniera tale da lasciare spazio al calciatore di proprietà rossonera. Salta quindi il trasferimento del calciatore in rossonero con Pioli che dovrà virare su altri obiettivi.