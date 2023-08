Milan, pronto l’affondo dei rossoneri per il colpo in difesa

Il Milan continua a muoversi sul mercato. I rossoneri provano a rinforzarsi anche in difesa: pronto l’affondo decisivo.

Dopo il quarto posto raggiunto nella passata stagione, anche grazie alla penalizzazione inflitta alla Juventus in classifica, il Milan di Stefano Pioli è pronto a ripartire per la nuova stagione: i rossoneri, per la gara d’esordio del nuovo Campionato di Serie A, scenderanno in campo lunedì 21 agosto alle ore 20:45 contro il Bologna di Thiago Motta.

Nel finale di stagione scorso, la squadra rossonera ha faticato parecchio per provare a raggiungere la qualificazione alla prossima Champions; qualificazione che è arrivata soltanto nell’ultima giornata, con la conferma dei punti di penalizzazione in classifica alla Juventus.

Pioli e i suoi ragazzi, per questa nuova stagione, proveranno a tornare competitivi in Campionato, per tentare di portare a Milano la seconda stella, dopo aver conquistato lo Scudetto numero 19 nella stagione 2021-2022. Le basi ci sono, anche perché nella sessione estiva di questo calciomercato, la società rossonera ha rivoluzionato e ringiovanito la propria rosa, portando a Milano ben 8 nuovi giocatori. L’allenatore rossonero, dal canto suo, dovrà essere in grado di amalgamare bene le vecchie guardie con i nuovi acquisti.

Calciomercato Milan, affondo per il difensore

Il calciomercato rossonero è stato uno dei più rosei in Serie A: nessuno più del Milan ha fatto meglio della società rossonera, e ora i tifosi, scettici dell’operato dei nuovi dirigenti, si aspettano molto dalla propria squadra.

Tanti sono stati i nuovi innesti nella rosa di Pioli: ben 8 giocatori. Nella tournée negli States, l’allenatore ha già avuto modo di testare chi è arrivato ad inizio mercato, come Loftus-Cheek, Reijnders, Luka Romero e Pulisic. Altri sono arrivati a preparazione in corso e sono stati testati solamente nelle piccole amichevoli disputate a Milanello.

Il mercato in entrata del Milan, però, sembrerebbe non fermarsi qui: Pioli è stato molto chiaro con la propria società, e vorrebbe portare in squadra due ulteriori giocatori, rispettivamente un attaccante e un difensore.

Nelle amichevoli pre-stagionali disputate, infatti, si è notata particolarmente la carenza in fase difensiva: il nome che più risuona in queste ore è quello di Koulierakis del PAOK. Come riportato da Giannis Chorianopoulos, il Milan starebbe pressando notevolmente la squadra greca per portare a Milano il difensore. Il club al momento chiede una cifra intorno ai 10 milioni, ma i rossoneri vorrebbero abbassare l’offerta sotto la doppia cifra.