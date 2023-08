Milan, salta l’acquisto: preferisce il Lens

Salta ufficialmente l’acquisto per il Milan, dopo che l’obiettivo di mercato rossonero ha scelto di accasarsi ai francesi del Lens.

Manca sempre meno all’inizio del campionato di Serie A 2023/24, che vedrà esordire il Milan sul campo del Dall’Ara di Bologna. Attesa dalla compagine rossoblu lunedì 21 agosto alle ore 20:45, la squadra di Stefano Pioli si presenta ai nastri di partenza come una delle favorite alla vittoria finale, complice la gran campagna acquisti portata avanti dal duo di mercato Furlani e Moncada.

Cominciare il campionato tappando tutti i buchi e le lacune mostrate nella passata stagione era infatti un obbligo per il Milan, rispettato alla perfezione dalla società del diavolo capace di mettere a segno ben 8 acquisti di importante caratura. Sportiello, Musah, Loftus-Cheek, Reijnders, Romero, Pulisic, Chukwueze ed Okafor la lista di colpi rossoneri, abili a spaventare la concorrenza e ad eleggere il club di Milano sovrano indiscusso del mercato. Ancora qualche dubbio inerente al modulo ed alle posizioni dei nuovi innesti, come visto nelle non esaltanti amichevoli pre-stagione, ma Pioli e soci promettono spettacolo e divertimento ai tanti tifosi vogliosi di rivalsa.

La già importante mole di acquisti messa a segno dal Milan avrebbe potuto inoltre essere ampliata da un colpo non andato però a buon fine. Le ultime news di mercato dipingono infatti l’obiettivo rossonero in ottica Lens, spegnendo definitivamente le speranze del diavolo.

Niente Milan per Ekitike, l’attaccante sceglie il Lens

Uno dei punti interrogativi ancora presente in maniera stabile all’interno delle mura di casa Milan è inerente alla situazione punta centrale. L’arrivo di Okafor potrebbe infatti non aver risolto a pieno i problemi del reparto offensivo rossonero, complice l’ormai età avanzata di Olivier Giroud nonché le caratteristiche di gioco poco prolifiche dello svizzero già citato. Ecco dunque il motivo dietro all’ancora viva ricerca da parte di Furlani e Moncada di una punta, con il francese Hugo Ekitike parte della lista stilata dal duo di mercato del Milan.

Il classe 2002 di proprietà del Paris Saint-Germain è infatti reduce da una stagione in prestito al Reims da compagno di reparto di Folarin Balogun, conclusa con all’attivo 3 gol e 4 assist. Numeri e prestazioni in grado di spingere la società rossa di Milano a puntare sul giovane talento, per donare un altro possibile rincalzo alla figura di Olivier Giroud. Per l’intero ambiente Milan però, le ultime news hanno cancellato ogni possibilità che tale operazione andasse in porto, con Ekitike che avrebbe scelto di restare in Ligue 1 e di raggiungere la corte del Lens.

Ironia della sorte, Ekitike giungerà nel club giallorosso di Francia come sostituto di Lois Openda, primo vero obiettivo dell’attacco per il Milan accasatosi però al RB Lipsia nelle prime settimane di mercato.