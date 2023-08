Milan, salta un’opzione: è vicino al Barcellona

Tra gli obiettivi del Milan, anche un terzino destro ma occhio al Barcellona, pronto a piazzare il colpo di mercato.

Il Milan è attivissimo in questo calciomercato estivo come probabilmente nessun club in Serie A. Dopo aver messo a segno già otto acquisti, i rossoneri si stanno occupando ora delle cessioni. L’occhio, però, cade sempre sulla rosa da mettere a disposizione di Mister Pioli.

Completa, per ora, ma solo a metà. Da qui a fine mercato si dovrà riempire ancora qualche tassello. Soprattutto sulla fascia destra: urge un terzino da affiancare a Davide Calabria, in vista di una stagione ancor più impegnativa di quella passata ed in cui il Milan vuol essere protagonista, su tutti i fronti.

Sfuma Fresneda? Il terzino potrebbe finire al Barcellona

Tra i nomi in orbita rossonera, quello di Ivan Fresneda rappresenta probabilmente il principale. Ex canterano del Real Madrid, Fresneda è un profilo che piace anzitutto per l’età, essendo un classe 2004. Ma anche perché con la maglia del Real Valladolid si è messo ben in mostra nella scorsa stagione di Liga, imponendosi come uno dei migliori prospetti del calcio spagnolo.

Il Milan è rimasto folgorato da Fresneda in tempi non sospetti e monitora il ragazzo ormai da tempo. Difensore duttile, aggressivo e dotato di grande tecnica, è il nome che i rossoneri hanno messo in cima alla loro lista, provando poi a capire la fattibilità di un’eventuale operazione con il Real Valladolid, squadra che ha cresciuto e poi lanciato il giovane madrileno.

Ora però il possibile affare potrebbe complicarsi perché su Fresneda non c’è di certo solo il Milan. I club, anzi, non mancano. In particolare non manca il Barcellona, desideroso di rilanciarsi dopo qualche anno di oblio. I blaugrana vogliono farlo anche e soprattutto puntando su giovani talentuosi e già pronti per certi palcoscenici.

Alla fine a spuntarla potrebbe essere proprio il Barça che, secondo il giornalista di ‘Relevo‘ Matteo Moretto, si è mosso ed è pronto ad accogliere il talentuoso esterno destro alla Ciutat Esportiva Joan Gamper. Da questa corsa il Milan, con ogni probabilità, è tagliato fuori. Il futuro di Fresneda prende sempre più tinte blaugrana.