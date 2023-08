Milan scippato da Simeone: si prende il campione del Mondo

Il Milan potrebbe dire addio ad un obiettivo per il centrocampo. L’Atletico Madrid del Cholo Simeone è fortemente interessato al campione del Mondo e potrebbe scipparlo ai rossoneri.

Il Milan, con la cessione di Sandro Tonali al Newcastle, ha siglato ben 8 acquisti che hanno aumentato la densità dell’organico a disposizione di Stefano Pioli, oltre ad aggiungere nuove qualità e creare competizione ad una squadra che ha bisogno di far meglio rispetto al quarto posto della scorsa stagione. Mancano, però, ancora 11 giorni prima della conclusione del calciomercato e il trio Moncada-D’Ottavio-Furlani vorrebbe regalare nuovi giocatori al Milan.

Intanto Stefano Pioli sta preparando la squadra in vista della prima partita di campionato contro il Bologna che andrà in scena lunedì alle 20:45. Ci sono, però, delle brutte notizie sul fattore mercato. I rossoneri devo rinunciare ad un vecchio pallino seguito da mesi. L’offerta allettante dall’Atletico Madrid del Cholo Simeone sta spingendo il giocatore ad accettare la corte del club madrileno.

Milan, Guido Rodriguez verso l’Atletico Madrid

Guido Rodriguez è stato protagonista, seppur in secondo piano, della vittoria dello scorso Mondiale con la sua Argentina, giocando una sola partita contro il Messico. Il 29enne, che resta uno dei fedelissimi del CT Scaloni, è un elemento cruciale nella sua squadra, il Betis Siviglia allenato dal cileno Manuel Pellegrini. Il classe 1994 è da tre anni in Andalusia e si è confermato come un mediano ad altissimi livelli ne La Liga, tanto da aver sollecitato l’interesse di diverse squadre.

Il Milan ha mostrato più di un semplice interesse, in quanto può essere un elemento chiave per affiancare o far staffetta all’attualmente infortunato Ismael Bennacer, ma la prossima destinazione de El Cachal Rodriguez sembra essere un’altra compagina spagnola. L’Atletico Madrid, nella fattispecie l’allenatore Diego Simeone, ha sollecitato la dirigenza ad acquistare il giocatore il cui contratto scade nel 2024. Per questo motivo, la cifra richiesta dal Betis è anche abbastanza bassa, circa 12 milioni di euro.

In questo momento, però, i Colchoneros non stanno vivendo un ottimo periodo dal punto di vista finanziario e hanno prima bisogno di fare qualche cessione per poi acquistare. Il DS Andrea Berta spera di chiudere presto la questione legata a Joao Felix. Il portoghese aveva chiesto addirittura la rescissione del contratto, ma il recente interesse del Barcellona, che ha proposto un prestito annuale di circa 8 milioni di euro, potrebbe agevolare la trattativa di acquisto per Guido Rodriguez.