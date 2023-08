Milan, sfuma il colpo per il vice Theo: è incedibile per suo club

Il Milan è ancora alla ricerca di un vice Theo Hernandez ed uno dei possibili nomi sull’out mancino è sfumato.

Il Milan può tranquillamente essere considerata una delle reginette di questo mercato. Lo dimostrano i tanti acquisti della nuova gestione Furlani-Moncada, volti a rivoluzionare la rosa del Diavolo dopo la chiusura del ciclo che ha portato allo Scudetto ed alla semifinale di Champions League. La cessione di Tonali al Newcastle, madre della campagna acquisti dei rossoneri, può considerarsi ormai alle spalle, anche se sarà il tempo a dare ragione o torto al Milan. Inoltre Pioli può già contare su una rosa praticamente completa prima di ferragosto, a dimostrazione di quanto abbia lavorato sodo la squadra mercato sul lato entrate.

Le prossime mosse di Furlani e Moncada saranno dunque rivolte al mercato in uscita, con il fine di sfoltire la rosa del Milan dagli esuberi in eccesso. Infatti la pista calda del momento è quella che lega Krunic al Fenerbache: i turchi sono fortemente interessati al centrocampista, ma si lavora ancora per trovare il prezzo giusto.

Milan, cambia tutto per il vice Theo

Tuttavia il mercato in entrata potrebbe non fermarsi qua. Infatti i rossoneri stanno lavorando per trovare una soluzione per il vice Theo Hernandez. Uno dei nomi preferiti di Pioli era quello di Cambiaso, vista la duttilità dell’esterno della Juventus, l’anno scorso a Bologna. Tuttavia, come riportato da Tuttosport, la pista Cambiaso è sfumata. Infatti la Juventus avrebbe deciso di tenere in rosa l’esterno ex Bologna, provato più volte da Allegri durante la tournée americana della Juve. Il nome di Cambiaso era uno di quelli in cima alla lista dei desideri del Milan per la fascia sinistra. Infatti l’ex Bologna ha dimostrato ottime qualità nella gestione del pallone in fase offensiva. Inoltre la sua duttilità e la capacità di giocare sia terzino che esterno a cinque avrebbero fatto decisamente comodo a Pioli, in previsione di un possibile ritorno alla difesa a tre.

Di conseguenza il Milan ha cambiato nelle ultime ora i suoi obiettivi per la fascia sinistra, dopo che Cambiaso è stato confermato dalla Juventus. I rossoneri vorrebbero comunque optare per un profilo giovane che combaci con le idee della società di questi ultimi anni. Infatti, secondo SportMediaset, la prima scelta sarebbe ora Riccardo Calafiori, terzino del Basilea. Il classe 2022, ex Roma e Genoa, si è ben distinto con il Basilea ed ha attirato su di sé l’attenzione del Milan. Il Diavolo vorrebbe chiudere velocemente, ma c’è distanza sulla formula dell’affare. Infatti i rossoneri stanno spingendo per il prestito con diritto di riscatto per poterlo valutare in questa stagione, mentre il Basilea vorrebbe incassare con la cessione a titolo definitivo.