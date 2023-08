Milan, si complica una cessione: vuole restare in Serie A

Dopo numerosi acquisti il Milan è alla ricerca di possibili offerenti per i giocatori ai margini del progetto di Pioli. Mentre alcuni calciatori hanno già trovato la propria destinazione, altri sono ancora in bilico: tra questi si complica la cessione di un esterno rossonero.

Il Milan scatenato nelle passate settimane sul calciomercato sta al momento rallentando i ritmi degli ultimi tempi, ma senza restare a guardare. Presto arriverà infatti Yunus Musah dal Valencia, ennesimo colpo il prospettiva della dirigenza rossonera. Anche sul piano cessioni il Diavolo si sta rivelando molto attivo, intento a vendere coloro che non sono ritenuti funzionali al progetto di Pioli.

Al momento l’asse di mercato più caldo sul fronte addii appare Milano-Istanbul. La rotta verso la Turchia è già stata intrapresa da Ante Rebic, che ha salutato Milano dopo quattro stagioni per accasarsi al Besiktas. Anche Mattia Caldara, ormai da anni protagonista di prestiti in giro per l’Italia, potrebbe seguire le orme del croato.

Fino a poche ore fa anche un terzo calciatore milanista sembrava destinato a vestire la casacca bianconera delle Aquile Nere. Tuttavia c’è stata una brusca frenata nella trattativa tra il giocatore incriminato, Junior Messias, e il club turco.

Messias al Besiktas, il brasiliano non ci sta: salta tutto?

Dopo qualche ora di riflessione, il brasiliano avrebbe infatti rifiutato la destinazione, nonostante l’innalzamento dell’offerta da circa 3 milioni di euro presentata dal Besiktas alla dirigenza rossonera. Come riportato da Calciomercato.com, le due società erano vicinissime all’accordo per il trasferimento dell’esterno, destinato alla cessione da settimane, che sarebbe stato definito entro il fine settimana.

Tuttavia sarebbe stata la volontà del diretto interessato a bloccare tutto: il classe 1991 avrebbe infatti declinato la proposta dei turni per motivi personali e familiari. L’ex Crotone preferirebbe infatti in Serie A. Il rallentamento dettato dall’ala fa quindi rientrare in gioco le pretendenti che negli ultimi giorni apparivano tagliate fuori. Il club italiano maggiormente interessato a rilevare il cartellino di Messias risulta essere il Torino, in quanto fortemente richiesto da Ivan Juric.

L’ipotesi granata potrebbe quindi essere accolta di buon grado dal numero 30 rossonero. Ora va trovata l’intesa tra Milan e Toro: i piani alti di Via Aldo Rossi sono disposti a cedere l’esterno per poco meno di 3 milioni, in modo da evitare un’eccessiva minusvalenze (circa due anni fa il Diavolo ne pagò 8 per acquistarlo dal Crotone). I tempi per il trasferimento si potrebbero tuttavia allungare ulteriormente.