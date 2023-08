Milan, spunta un nome nuovo per il ruolo di vice-Theo

Il Milan pensa ad un vice-Theo. Tanti i nomi sondati da Moncada e Furlani, che però vorrebbero un calciatore italiano.

Il Milan continua a prepararsi in vista della prossima stagione con l’obiettivo di tornare ad alzare un trofeo. L’ultima annata è stata avara di successi ma ha comunque portato in dote un cammino europeo eccezionale. L’obiettivo è confermarsi in Champions e provare a far meglio in campionato.

Il mercato ha già portato a Milano calciatori importanti. Ora l’obiettivo principale della dirigenza è acquistare un calciatore che possa fungere da valida alternativa a Theo Hernandez. I nomi sono tanti, nelle ultime ore ne è spuntato anche uno nuovo.

Vice-Theo, soluzione in casa: Milan pensa a Bartesaghi

Il Milan pensa ad un vice-Theo e secondo Sky Sport oltre al solito Calafiori c’è di più. I rossoneri restano forti sul calciatore del Basilea, club con il quale hanno raggiunto un accordo sulla base di un prestito, ma starebbero pensando anche ad una soluzione home made.

Pioli infatti starebbe pensando di puntare tutto su Davide Bartesaghi, terzino sinistro classe 2005 che attualmente milita nella Primavera dei rossoneri.