Milan-Torino, Juric lancia la sfida: complimenti a Pioli in diretta

Domani sera alle 20:45 si terrà il match che vedrà contro Torino e Milan, valevole per la seconda giornata di Serie A. L’allenatore dei granata, Ivan Juric, ha parlato del Milan durante la conferenza stampa di oggi.

Ivan Juric non ha risparmiato complimenti per il Milan e per il suo mister, Stefano Pioli. Gli incroci tra i rossoneri e i granata della passata stagione hanno riservato sorprese, come ad esempio in Coppa Italia, in cui il Torino ha trionfato ai supplementari.

Questo però fa parte del passato e lo sa bene Juric, che ha commentato la prestazione del Milan nella prima giornata di Serie A:

“Abbiamo cercato di prepararla al meglio. Loro hanno tanta qualità individuale, poi si vede anche il lavoro di Pioli, ma ci ha colpito il modo con cui sono arrivati al gol. Ci sembrano molto pericolosi in ogni momento”.

Il nuovo Milan ha colpito anche Ivan Juric, che ha notato la qualità individuale dei rossoneri, arrivata soprattutto dai nuovi innesti.

Come arrivano Milan e Torino

Il Milan ha trovato la via del successo nella prima giornata di campionato, contro il Bologna. Il Torino ha invece mancato l’appuntamento con i tre punti dopo aver battagliato in casa contro il Cagliari, in cui però non ha subito gol.

I granata non sono apparsi in uno splendido stato di forma, ma non sono mai facili da affrontare. Il Milan è stato invece molto pimpante nella prima frazione di gioco, ma dovrà stare attento ai ritmi alti che ci saranno domani sera.