Milan-Torino, sorpresa a San Siro: presenza inaspettata!

Stasera alle ore 20:45 Milan e Torino si affronteranno nella gara valevole per la seconda giornata di Serie A. Il match si terrà allo Stadio San Siro e sarà diretta dall’arbitro Mariani. Invece, Al VAR ci sarà il direttore di gara Valeri.

Nella scorsa giornata di campionato, il Milan ha battuto il Bologna per 2-0 grazie alle reti di Olivier Giroud e Christian Pulisic. Il Torino di mister Ivan Juric non è andato oltre al pari, visto lo 0-0 in casa contro il Cagliari, allenata da Claudio Ranieri.

Gerry Cardinale sarà presente a San Siro per la prima gara in casa!

Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb, Gerry Cardinale sarà presente a San Siro questa sera. Il numero 1 rossonero e di RedBird assisterà alla prima sfida in casa del Milan nello storico impianto, che nella prima giornata aveva ospitato la partita Inter-Monza.

Dopo la presenza al Dall’Ara, Cardinale intende stare vicino alla squadra in questa nuova stagione, che vedrà il club rossonero totalmente rivoluzionato dopo il calciomercato fatto. Sono previsti circa 72.000 spettatori e il calore con cui verranno accolti i ragazzi di mister Pioli è molto atteso.