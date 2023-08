Milan-Torino, svelata la squadra arbitrale della gara: i precedenti

In occasione della seconda giornata di Campionato, sono stati svelati gli arbitri che dirigeranno le rispettive gare.

Dopo il netto successo per 2 a 0 sul Bologna nella prima giornata di Campionato, grazie alle reti di Giroud e Pulisic, il Milan scenderà di nuovo in campo sabato 26 agosto alle ore 20:45 contro il Torino, e questa volta lo farà davanti al popolo rossonero.

Gli uomini di Pioli hanno cominciato nel migliore dei modi il proprio cammino in questa nuova stagione, ricevendo buone risposte dai neo acquisti, l’americano su tutti: Pulisic, infatti, sembra essersi subito integrato nei meccanismi della squadra e si nota già il suo livello tecnico.

Milan-Torino, chi dirigerà la gara?

Davanti un San Siro sold out, il Milan di Stefano Pioli sabato affronterà il Torino di Juric: ad arbitrare la gara sarà l’arbitro esperto Maurizio Mariani. Non una scelta a caso, visto che non sarà una gara facile da dirigere. Ad assistere il direttore di gara, ci saranno gli assistenti Rossi L. e Massara. Quarto uomo Massimi, al VAR Valeri e Miele.

Per Mariani sarà la 19° volta con i rossoneri: nelle 18 gare precedenti, il diavolo rossonero ha ottenuto 10 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. Dato curioso: l’arbitro di Aprilia ha fischiato 6 rigori ai rossoneri.

Nel corso di questa nuova stagione di Serie A, inoltre, ci sarà una novità per quanto riguarda proprio gli arbitri: verrà meno il vincolo della territorialità, quindi un arbitro può dirigere una partita di una squadra della stessa città/provincia. È il caso di Doveri, della Sezione di Roma 1, che questa giornata arbitrerà Verona-Roma.