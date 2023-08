Milan-Torino verso il pienone: la probabile formazione di Pioli

Domani alle ore 18:30 ci sarà il via per la seconda giornata di Serie A. A San Siro, per il Milan, si va verso il pienone.

Alle ore 20:45, di domani 25 Agosto, sarà Milan-Torino. I rossoneri si preparano per disputare la seconda gara stagionale dopo la prima ed ottima uscita a Bologna nella vittoria in trasfera per 0-2. Tanti segnali positivi soprattutto dai nuovi arrivati. Pulisc in gol dopo 21′ all’esordio e una prestazione enorme di Reijnders, vero trascinatore. Si confermano invece i veterani e la voglia di vedere in campo il resto dei nuovi acquisti è tanta.

La probabile formazione per Milan-Torino

Per la prima partita casalinga in questo campionato per il Milan c’è tanta attesa.

A San Siro si va verso il pienone, difatti gli attesi allo stadio domani sera saranno 72mila su una capacità massima di 75mila tifosi per lo stadio milanese. I fans milanisti scalpitano per offrire il proprio supporto alla squadra.

A fronteggiare il Milan di Pioli ci sarà il Torino guidato da Juric che, alla prima di campionato, ha pareggiato in casa con il Cagliari con risultato finale di 0-0. Stefano Pioli non vuole stravolgere la propria squadra e a San Siro scenderanno gli stessi undici di Bologna, ecco le probabili formazioni:

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Radonjic.