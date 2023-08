Milan, troppo tardi: accordo con un altro club

Milan sempre attento e vigile sul mercato. Ma questa volta è troppo tardi. Vicinissimo l’accordo col nuovo club.

Il Milan non ha smesso di cercare rinforzi in vista della prossima stagione. Anzi, piazzati i primi colpi ed i primi esuberi, i rossoneri sono sempre a setacciare il mercato per regalare a Stefano Pioli gli uomini giusti e funzionali al suo gioco. Un occhio particolare va sul centrocampo, che da quest’anno sarà orfano di Sandro Tonali, finito al Newcastle.

In mediana il Milan punta a rinforzarsi senza lasciare nulla al caso. Ma le trattative, si sa, non finiscono tutte bene. E così uno degli obiettivi del Milan, a quanto pare, è destinato a sfumare definitivamente. Nonostante un ammiccamento che andava avanti da tempo.

Milan, sfuma Hjulmand: presto l’accordo col nuovo club!

Da tempo il Milan era sulle tracce di Morten Hjulmand, centrocampista danese che in Salento, a Lecce, ha incantato e non poco. Fino a convincere i rossoneri che il suo era il profilo giusto. Il capitano del Lecce, ventitré anni, era considerato dai rossoneri un rinforzo ideale per la mediana. Un centrocampista più difensivo ma dotato di grandi doti tecniche e molta esplosività. Milan e Lecce si sono parlati in questi mesi, senza mai raggiungere una quadra.

Nel frattempo, si sa, le vie del mercato sono infinite. In quel di Lecce Hjulmand è considerato un punto fisso. Per l’appunto è il capitano dei giallorossi, con cui ha totalizzato novantuno presenze, ma ne è anche l’indiscutibile leader dello spogliatoio. Tuttavia anche i più importanti hanno un prezzo: venti milioni è la valutazione del Lecce, disposto a ben pochi sconti per privarsi del suo giocatore più rappresentativo. Ebbene, come si diceva, l’accordo tra i club non è mai stato trovato.

Allora si sono fatte avanti altre squadre. In primis il Fenerbahce. Dalla Turchia i contatti col Lecce sono stati fitti ma senza mai trovarsi d’accordo sulle cifre. Il club di Istanbul non si è spinto oltre i cinque milioni, cifra troppo bassa per il Lecce. Si è poi fatto avanti lo Sporting Lisbona. Dapprima con un’offerta poco congrua, poi con una nuova mossa che ha convinto il Lecce. Come riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky, sul proprio profilo Twitter, ad ora Lecce e Sporting Lisbona sono a lavoro per trovare l’intesa, sempre più vicina. Anche col giocatore, beninteso.

C’è grande fiducia tra le parti, l’accordo sembra prossimo. Hjulmand non sarà del Milan né più della Serie A. Per lui si stanno per aprire le porte della Liga Portugal.