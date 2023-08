Milan, un’altra bandiera pronta all’addio? L’indiscrezione

Alle porte di ferragosto il Milan è riuscito a rivoluzionare la propria rosa grazie al lavoro di Furlani e Moncada tramite la dolorosa cessione di Tonali. Infatti i rossoneri hanno deciso di dare nuova linfa al proprio gruppo squadra, andando a modificare con decisione il roster che aveva portato il Diavolo allo Scudetto.

Milan, anche Kjaer in partenza?

Tuttavia la diaspora di bandiere rossonere potrebbe non essere finita qui. Infatti, dopo l’addio al calcio di Ibrahimovic, la partenza di Tonali e l’uscita di scena di Maldini, anche Kjaer potrebbe salutare Milanello in questa sessione di mercato. Il danese era riuscito a diventare uno dei pilastri della difesa di Pioli, ma l’avventura rossonera del centrale potrebbe chiudersi qua.

Infatti, come riferito da Sportitalia, Kjaer non sarebbe più convinto al 100% di restare sotto la Madonnina. Il motivo sarebbe legato al ruolo in cui è ormai relegato, ovvero quello di comprimario. Il danese è ancora uno dei punti fermi dello spogliatoio rossonero, ma il minutaggio potrebbe diminuire in questa stagione.

Di conseguenza il difensore, diventato importante a suon di prestazione, potrebbe pensare di lasciare il Diavolo se dovessero arrivare offerte interessanti. L’obiettivo di Kjaer è chiaro: giocare ed essere protagonista.