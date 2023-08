Milan, un’altra cessione ad un passo: il sostituto è già pronto

Il Milan, dopo aver ceduto Rebic e Messias, sta preparando un’altra operazione in uscita. Il sostituto è stato già individuato.

Prosegue senza sosta la rivoluzione in casa Milan. I rossoneri, utilizzando gli 80 milioni incamerati tramite la cessione di Sandro Tonali al Newcastle più le risorse stanziate dal proprietario Gerry Cardinale, hanno regalato a Stefano Pioli ben 8 nuovi giocatori. Rinforzi che, da una parte, hanno aumentato la qualità complessiva della rosa e le opzioni di scelta. Dall’altra, però, hanno contribuito a renderla fin troppo ampia: da qui la necessità, da parte del club, di concentrarsi adesso soprattutto sulle operazioni in uscita.

Nei giorni scorsi a salutare la compagnia è stato Ante Rebic, passato a titolo definito al Besiktas che ha versato subito nelle casse rossonere 500 mila euro a cui potrebbero poi aggiungersi altri 1.5 milioni di bonus. Ufficializzato anche l’addio di Junior Messias scivolato ai margini dopo gli ingaggi di Samuel Chukwueze, Luka Romero e Christian Pulisic. L’ex Crotone si è trasferito al Genoa con la formula del prestito oneroso (500.000) e obbligo di riscatto fissato a 2.5 milioni. Ma non finirà qua: la lista degli addii è destinata ad allungarsi a breve.

Charles De Ketelaere, ad esempio, è ad un passo dall’Atalanta. Gli ultimi incontri hanno consentito alla dirigenza della Dea di vincere le ultime resistenze del trequartista ex Bruges (autore di un solo assist nell’ultimo campionato) ed esaudire le richieste economiche del suo entourage. L’affare quindi, salvo clamorose sorprese, si farà e consentirà al Milan di incassare subito 3 milioni. Imminente, poi, la partenza di un altro componente dell’attuale gruppo.

Milan, in cantiere la partenza di un esubero

Fodé Ballo-Touré, infatti, è molto vicino al Werder Bremer. Il 26enne nella scorsa stagione è stato impiegato con il contagocce dal tecnico: appena 10 presenze in Serie A (518 minuti in campo) più 4 in Champions League (132). Numeri deludenti, che lo hanno fatto finire inevitabilmente nella lista dei sacrificabili. Per lui, nei giorni scorsi, si era fatto avanti il Fulham ma la trattativa è stata stoppata dallo stesso senegalese intenzionato a giocare in Bundesliga. La fumata bianca è vicina, con il Milan che ha già provveduto ad individuare il suo adeguato sostituto: si tratta di Riccardo Calafiori.

Il 21enne originario di Roma è una colonna portante del Basilea che, nelle prime tre partite di campionato, lo ha sempre schierato titolare. La pista, in ogni caso, è viva e può sbloccarsi a stretto giro di posta. Prima, però, servirà la separazione dal terzino senegalese: in arrivo ci sono altri 4 milioni.