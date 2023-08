Milan, un’altra cessione al Besiktas: un fattore sarà decisivo

Asse caldissimo tra Milano e Istanbul, sponda Besiktas. Tra turchi e rossoneri altro affare in vista: ecco cosa manca per la conclusione.

Il Milan, assoluto mattatore di questo mercato estivo, ha rinnovato e non poco la sua rosa. Puntellata come si deve per Stefano Pioli, affinché il tecnico possa avere un team competitivo, su tutti i fronti, per una stagione che si preannuncia impegnativa e piena di impegni. Tuttavia è anche il momento di sfoltire la rosa e lasciare partire gli esuberi, giocoforza chiusi dai nuovi arrivi e dalle nuove gerarchie.

In questo senso il Milan ha allestito un ottimo asse di mercato col Besiktas, che ha già preso Ante Rebic e che presto potrebbe accogliere un altro rossonero al Vodafone Stadium di Istanbul. Manca solo un piccolo, decisivo particolare.

Il Besiktas raddoppia, vuole anche Messias: avanza la trattativa

Il nome che i turchi hanno inserito in cima alla lista dei loro desideri è quello di Junior Messias, il brasiliano che è al Milan dal 2021 e che col Diavolo si è tolto non poche soddisfazioni. Per lui 51 presenze in rossonero, condite da dieci gol e da uno scudetto indimenticabile in cui lo stesso Messias ha dato il suo contributo.

Tuttavia il brasiliano ex Crotone in rossonero rischierebbe di non trovare lo spazio necessario, alla luce dei nuovi arrivi. E quindi si potrebbe giungere presto ai saluti. I dialoghi tra Milano ed Istanbul sono fitti e proseguono in queste ore, come riferito dal giornalista Daniele Longo. Dopo Rebic, il Besiktas punta a rafforzarsi ancora una volta dalla Milano Rossonera.

Tra le parti filtra ottimismo: la richiesta iniziale del Milan era di cinque milioni, trattabili peraltro. Al momento i turchi si sono spinti fino ad un milione. La sensazione è che una via di mezzo si possa trovare e che l’affare possa andare in porto. Cosa mancherebbe, a questo punto?

Semplice: la volontà del giocatore. Da Milanello la sensazione è che Messias non voglia lasciare la squadra o, quantomeno, non voglia farlo per unirsi al Besiktas. Quindi, più che tra i due club, l’accordo eventuale andrebbe poi trovato tra il giocatore e il Besiktas. Tutto è nelle mani di Messias, che deve quindi accettare la destinazione. L’accordo tra Milan e Besiktas potrebbe arrivare nelle prossime ore, diventerà poi decisiva la volontà del giocatore. Che al momento, come si diceva, pare avere più dubbi che certezze sulla sua squadra del futuro.