Milan, via in prestito: anche lui può essere ceduto

Possibile operazione in uscita per il Milan, con i rossoneri che potrebbero cedere il proprio talento in prestito secco.

Opinioni contrastanti hanno accolto l’inizio di stagione targato Milan, riuscito a dimostrare nel corso della prima partita di Serie A 23/24 ciò che non era stato messo in mostra in amichevole. In esse infatti, i risultati hanno faticato ad arrivare per la squadra di Stefano Pioli, cui risposte sono però state date direttamente dal campo di Bologna. Uno 0-2 secco ha contribuito a far rientrare tutti gli scetticismi e le critiche di chi invocava alla troppo marcata rivoluzione.

D’altronde però, quando la conta di acquisti segna ben 9 nuovi innesti far male è difficile, come dimostrato appunto dalla sfida in Romagna. Escluse le figure di Sportiello, Pellegrino, Musah e Romero, prevedibilmente rimaste in panchina, i restanti colpi messi a segno dal duo Moncada-Furlani hanno subito mostrato il proprio reale valore. Gol per Pulisic, assist e 100% di passaggi completati per Reijnders, rocciosità per Loftus-Cheek e qualche sgambata qua e la per gli ingressi a partita in corso di Chukwueze ed Okafor. Che possa dunque essere questa la nuova ossatura del Milan di Pioli, chiamato ora a riconfermare le prime impressioni contro il Torino.

Per una florida campagna acquisti va però considerata anche una campagna cessioni non del tutto all’altezza. Le partenze di Rebic e Messias sono infatti state affiancate dall’ancora presenza in rosa di esuberi come Origi e Saelemaekers. Giallo inoltre sul futuro di Ballo-Toure e di Colombo, con un altro talento di casa Milan cui voci narrano insistentemente di ipotesi prestito.

Calciomercato Milan, possibile prestito per Chaka Traore

I nuovi innesti in casa Milan hanno senz’altro contribuito a togliere molto spazio a figure da tempo presenti nella rosa rossonera. Questo è il caso dei sopracitati Saelemaekers e Colombo, cui concorrenza spietata da parte di Pulisic, Chukwueze, Giroud ed Okafor avrà modo di farsi sentire, ma anche del giovane talento Chaka Traore. Al Milan dal 2021, l’ivoriano classe 2004 è infatti reduce da una stagione caratterizzata da 22 presenze e 7 goal nel Campionato Primavera 1, rendendolo uno dei profili più appetibili in ottica futura per i rossoneri.

Sfortunatamente però, il ruolo da esterno del giovane promette di regalare poco spazio all’ex Parma, sovrastato nelle gerarchie dai vari Leao, Pulisic e chi più ne ha più ne metta. Nonostante le apparizioni in amichevole e l’ancora presenza nella rosa, le ultime news spingono insistentemente sull’ipotesi cessione del giovane. Non sono ancora note le squadre interessate, ma è molto probabile che Chaka Traore lasci a breve Milano.

Questo, per garantirsi maggior minutaggio personale ed accrescere il proprio talento. Il classe 2004 è infatti stato dichiarato intoccabile dalla società diavolo, che lo ha etichettato come cedibile solo in prestito vista la forte speranza in lui riposta per il futuro.