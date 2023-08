Mou non lo vuole, occasione gratis per il Milan

Ultimi colpi in arrivo dal mercato: il Milan si sta muovendo per scovare gli ultimi affari, mentre dalla Premier spunta un nome intrigante.

Il Milan ha svolto una campagna acquisti in cui si annoverano grandi colpi, ad esempio Pulisic e Chukwueze, come conseguenza di un rinnovamento della rosa grazie alle cessioni, una su tutte quella di Tonali. Giunti quasi alla fine del mercato estivo, i dirigenti rossoneri sono alla ricerca di occasioni low cost o gratis per puntellare definitivamente la squadra affidata a Stefano Pioli.

L’ultimo nome della lista di Giorgio Furlani è quello di Mason Greenwood, che da poco ha concluso il suo rapporto con la sua ex squadra, il Manchester United. Altre squadre in giro per l’Europa sono in allerta, ma i rossoneri sembrano avere dato la priorità su quello che risulterebbe come un affarone di mercato.

Giovani e affermati: ecco il nuovo Milan

Il profilo di Greenwood sarebbe solo l’ultimo di una lista di giocatori che il Milan ha attenzionato e addirittura acquistato in questa sessione: il cambio di staff dirigenziale ha avuto un grande impatto sul futuro del Milan, con una rivoluzione green basata su giovani talenti pronti a far bene da subito.

Mason Greenwood è un talento cristallino, che dopo le divergenze con la dirigenza dei Devils in seguito al processo penale che ha dovuto affrontare, si è visto costretto a seguire una nuova strada. La destinazione Serie A è molto in voga in questo momento, con l’attaccante che è stato prima offerto alla Roma, ricevendo il no secco di José Mourinho, e nelle ultime ore è stato seguito con attenzione dal Milan, pronto a chiudere il suo sfavillante mercato con un ultimo colpo di spessore e molto a sorpresa. Pioli avrebbe dato l’ok per intavolare una trattativa con gli agente del giocatore inglese, puntando sull’idea che andrebbe ad allungare notevolmente le rotazioni offensive durante i numerosi impegni stagionali, pur sempre mantenendo un alto tasso qualitativo

Greenwood vorrebbe continuare a giocare in un top club al livello dello United, mantenendo così anche il suo status di talento indiscusso in trampolino di lancio verso i più grandi palcoscenici. Per il classe 2001, la destinazione Milan sarebbe il giusto compromesso fra competitività e rilancio personale, motivo per cui il matrimonio fra i rossoneri e Greenwood sembrerebbe un’ottima soluzione.

I prossimi giorni saranno decisivi per chiudere in fretta e furia l’affare, portando uno dei migliori talenti del calcio europeo a Milano.