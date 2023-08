Mourinho trema, titolarissimi in dubbio per Roma-Milan

A due giorni da Roma-Milan, primo big match di questo campionato, Jose Mourinho si ritrova una squadra a metà.

Venerdì 1 settembre, alle ore 20:45, scenderanno in campo all’Olimpico Roma e Milan: i giallorossi sono a caccia dei primi tre punti in campionato; per i rossoneri invece, si cerca la terza vittoria consecutiva che consentirebbe momentaneamente di portarsi in vetta alla classifica.

Verso Roma-Milan, la situazione degli avversari

Mentre Stefano Pioli continua la preparazione a Milanello in vista della trasferta nella Capitale, attendendo anche l’attaccante in questi ultimi giorni di mercato, Jose Mourinho prepara i suoi per provare a portare a casa i primi 3 punti di questo Campionato.

Il tecnico portoghese, in occasione della sfida contro il diavolo rossonero, farà ritorno in panchina dopo la squalifica; intanto, la Roma prosegue la sua preparazione in quel di Trigoria e deve fare i conti con alcuni pezzi pregiati mancanti: Pellegrini, Spinazzola e Dybala.

Come riportato da forzaroma.info, i primi due hanno svolto lavoro differenziato in palestra in via del tutto precauzionale; l’argentino, invece, rimane ancora in dubbio per la sfida contro il Milan dopo l’infortunio subito nella seconda giornata. In dubbio anche la presenza di Lukaku, che si aggregherà ai suoi nuovi compagni nella giornata di domani.