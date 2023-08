Musah al Milan, tifosi e Pioli avvisati: non è quello che pensate

Il mercato del Milan continua a gonfie vele: è fatta anche per Musah, il quale viene descritto a sorpresa dal giornalista spagnolo.

Il Milan prosegue nella preparazione in vista della prossima stagione. Un’annata, quella che sta per iniziare, carica di dubbi e aspettative. Da una parte tante incognite dovute ai numerosi cambi apportati alla rosa, dall’altra un’attesa quasi spasmodica per vedere i nuovi all’opera.

Da Milano sono andate via colonne portanti come Ibra, Tonali e Brahim Diaz e sono arrivati calciatori interessanti quali Okafor, Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic e Reijnders. Una campagna acquisti degna di nota con cui la nuova dirigenza, rappresentata ai piani alti da Moncada e Furlani, ha voluto rispondere dopo l’addio di Tonali passato al Newcastle per circa 70 milioni di euro.

Una delle poche certezze da cui ripartire si chiama Stefano Pioli, il quale si appresta ad iniziare quella che in pratica è la quinta stagione sulla panchina del Milan. L’obiettivo, quest’anno, è quello di tornare a lottare per lo scudetto e provare a far bene in Champions League. Ed è in quest’ottica che il club meneghino ha praticamente messo a segno l’ottavo colpo in questa sessione di calciomercato. Si tratta di Yunus Musah, centrocampista del Valencia che a breve volerà a Milano per sostenere le visite mediche. Di lui, e del suo ruolo in campo, ha parlato anche un giornalista spagnolo.

Hector Gomez: “Musah-Milan, è fatta. Si tratta di un centrocampista offensivo”

Yunus Musah al Milan è praticamente cosa fatta. I rossoneri hanno trovato un’intesa col Valencia sulla base di circa 18 milioni di euro più bonus. Di questo ha parlato anche Hector Gomez, direttore della testata giornalistica dedicata al Valencia “Tribuna Deportiva“, confermando a MilanLive.it di fatto il buon esito della trattativa: “Credo che l’operazione sia chiusa, il calciatore tra lunedì e martedì dovrebbe sostenere le visite mediche“.

Poi un commento anche sul ruolo e le caratteristiche di Musah, arrivato in Italia con le credenziali del centrocampista difensivo ed invece catalogato da Gomez come un centrocampista offensivo: “In un 4-3-3 la sua posizione naturale è quella di interno che pensa più ad attaccare che a difendere. Ha molta potenza, deve solo migliorare nelle scelte“.

Poi arriva anche il paragone con l’ex centrocampista del Milan: “Si tratta di un profilo simile a quello di Kessié, ma deve ancora lavorare tanto per raggiungere il livello dell’ivoriano“.

I tifosi del Milan, a questo punto, non vedono l’ora che Musah scenda in campo per mostrare tutte le sue qualità.